Flore et faune recolonisent les prairies de La Côte

Dans l’assiette, à l’heure de l’apéritif dînatoire, pas de lard ni de chips, mais un toast au beurre d’alliaire, des bourgeons de salsifis au vinaigre d’edelweiss, une tarte à l’égopode ou encore une crème de flouve odorante. Autant de plantes sorties tout droit des prairies naturelles que bichonnent les 80 agriculteurs du réseau agroécologique La Frontière.

Une constellation de sites, d’une surface de 150 hectares, éparpillés sur dix-huit communes du district de Nyon, que les paysans redonnent progressivement à la nature. Jeudi, dans un champ de Gingins, les écologues de tout poil ont tiré un premier bilan plutôt réjouissant pour la faune et la flore des mesures lancées il y a bientôt neuf ans afin de revitaliser les écosystèmes.

Plus de 1000 arbres plantés

Cette mobilisation, qui a vu les partenaires planter plus de 1000 arbres et arbustes, des kilomètres de haies et restaurer de vieux vergers, porte déjà ses fruits. D’autant mieux qu’une des spécificités de ce réseau, l’un des plus avancés parmi la centaine que compte le canton de Vaud, est d’avoir régénéré les prairies traditionnelles avec une fleur de foin indigène que les agriculteurs, subventionnés par le Canton et la Confédération, produisent eux-mêmes. Elle a essaimé jusque sur les ronds-points et talus de la ville de Nyon.

En quelques années, le paysage a changé dans ce périmètre de 500 hectares allant de La Rippe à Genolier, de Nyon à Saint-Cergue. Des cultures intensives ont cédé la place à des prairies susceptibles d’attirer à nouveau des espèces d’oiseaux et d’insectes menacés, alors qu’on prépare le retour de certains prédateurs utiles à l’agriculture, comme l’hermine, grande consommatrice de campagnols, qu’elle va chercher jusqu’au fond de leurs galeries.

S’il faut des années pour que ces plantations produisent leur effet sur la biodiversité, les spécialistes enregistrent déjà des résultats très encourageants. Avec les papillons, notamment, dont la moitié des 216 espèces présentes en Suisse est menacée. «La région offre un climat favorable aux papillons, qui étaient déjà implantés dans des zones réservées, comme le Bois de Chênes.

73 espèces de papillons (diurnes) recensées

Depuis 2012, le réseau est assez dense pour qu’ils recolonisent de nouveaux sites», explique Vincent Baudraz, qui a recensé 73 sortes de papillons de jour. Les prairies offrent en effet des plantes hautes, comme le plantain, garde-manger pour les chenilles, et des fleurs à nectar pour le papillon sorti de sa chrysalide. Pour autant que le pré ne soit pas fauché trop tôt. Le spécialiste a aussi recensé 13 sites du réseau favorable à l’azuré des coronilles, une espèce menacée.

Au sujet des orthoptères, entendez sauterelles, grillons et criquets, Stève Breitenmoser, de l’Agroscope, est tout aussi enthousiaste. Pour préserver ces espèces qui deviennent adultes en fin de saison, les agriculteurs sont appelés à laisser des zones de refuge jusqu’au mois de septembre. Le spécialiste a déjà compté 40 espèces dans le réseau, ce qui est élevé. «Au total, 55% des espèces – il y en a 105 en Suisse, dont 45% sur la liste rouge – sont présentes dans le périmètre.»

Les oiseaux pas en reste

Enfin, les oiseaux aussi en profitent. Patrick Jacot, du Centre ornithologique de réadaptation du canton de Genève, n’en peut plus. Lui qui pose des nichoirs tous azimuts, a relevé 10 territoires pour l’alouette des champs, trois pour la huppe fasciée, quatre pour le torcol, espèces des plus menacées. Sans oublier le bruant jaune et le bruant zizi, qui sont aussi présents. (24 heures)