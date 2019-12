Fromage et chasselas revêtent leur tenue d’État

Alors qu’on parle surtout du lait pour son prix bradé et du vin pour sa consommation en baisse, une parenthèse comme la désignation par le Conseil d’État du gruyère et du chasselas qu’il mettra à sa table durant toute une année offre un instant de répit bienvenu pour les lauréats et la branche dans son ensemble. Lundi, c’est Philippe Leuba en personne qui a mis fin au suspense, couronnant La Fromagerie gourmande à Montricher et la Cave de la Côte à Tolochenaz, pour son Château La Bâtie, sur la commune de Vinzel.

Une distinction – encore une – pour la coopérative morgienne, qui n’en finit plus d’empiler coupes et médailles, elle qui vient d’être désignée Cave suisse de l’année. «On ne reçoit jamais assez de lauriers, et nous les acceptons avec plaisir, comme une consécration, qui plus est de la part de notre canton, sourit le directeur, Julien Hoefliger, qui la partage notamment avec Reynald Pasche, vigneron du domaine. Ces annonces ont surtout le mérite de mettre en lumière ce vin vaudois que nous essayons tous de promouvoir en s’appuyant sur une qualité que plus personne ne peut expliquer par le hasard ou la chance. Dans une période où les difficultés sont extrêmes pour notre secteur, ces succès doivent permettre de fidéliser nos clients et surtout attirer l’œil de nouveaux consommateurs afin de valoriser le travail de nos 350 vignerons.»

Le moment avait aussi valeur de symbole pour La Fromagerie gourmande, qui voit là une belle récompense à la prise de risque des agriculteurs qui ont fermé trois «laiteries de village» pour se doter d’un outil flambant neuf qu’il a fallu financer et construire. Leur fierté était aussi visible que légitime quand Étienne et Marilyne Aebsicher ont reçu leur diplôme des mains du conseiller d’État. «Cela fait un moment qu’on court après et je suis évidemment heureux pour notre entreprise d’une dizaine de personnes mais aussi pour tous ceux qui ont cru à ce magnifique projet», s’est réjoui l’artisan primé pour son Gruyère AOP qualifié de «produit d’excellence».

Dégustation à l’aveugle

Cette fromagerie est également une attraction touristique où les visiteurs – en particulier les enfants – peuvent suivre la fabrication du gruyère du début à la fin. «C’est une réussite qui fait le lien entre la vie citadine et la vie rurale», a souligné Philippe Leuba, qui a assuré que le choix des deux produits – du ressort unique des sept ministres – avait eu lieu à l’aveugle au terme d’une séance du gouvernement.

«Nous essayons de faire la meilleure promotion possible de nos artisans. Ce fromage et ce chasselas vont être proposés aux délégations étrangères, lorsque nous recevons des ambassadeurs ou le Conseil fédéral, sans compter les manifestations que nous organisons comme les Mérites sportifs. C’est un pan majeur de notre économie et nous avons à cœur de le défendre.»