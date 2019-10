Fronde contre «Leurs Excellences de Lausanne»

L’affaire était bien orchestrée. Après avoir poussé les communes du district de Nyon à adresser une résolution au Conseil d’État sur les conséquences des charges péréquatives pour les communes, les autorités de Crans ont remis la briquette lundi lors du Conseil communal.

Formellement, la Municipalité demandait 4 points d’impôt supplémentaires (de 56 à 60%) pour répondre à l’augmentation combinée de plus de 3 millions de francs de la facture sociale et de la péréquation. Cette hausse d’impôt ne suffisant pas à équilibrer le budget 2020, qui présentait un déficit de 850'000 francs, le syndic, Robert Middleton, s’est fendu d’un laïus préliminaire dénonçant la perte d’autonomie des communes en matière de finances et la politique confiscatoire de «Leurs Excellences de Lausanne».

De son côté, la Commission des finances prônait une augmentation de 2 points seulement, sachant que les Corbeaux ont déjà subi une hausse de 3 points l’an dernier. Selon elle, Crans, qui restera une commune à forte contribution péréquative, se devait d’avancer pas à pas. Mais elle a été dépassée par un sous-amendement jeté dans la mare par Yves Cretegny. Ce dernier a proposé de maintenir le taux d’imposition à 56, de corriger en conséquence le budget qui, avec ce taux, atteignait un déficit de 2 millions, puis de couper tout bonnement dans la participation à la prévoyance sociale cantonale (qui passe ainsi de 9 à 6,8 millions) pour atteindre zéro excédent de charges.

«Cela forcera le bailli cantonal à venir défendre sa politique absurde», estimait le conseiller. Un acte de résistance que le Conseil a approuvé aussitôt, avant de valider un budget dont la Municipalité avait déjà préparé les corrections pour qu’il soit voté le soir même. «Ce que nous cherchons, par cet acte, c’est l’assurance que la réforme de la péréquation aura bien lieu en 2022», conclut le syndic.