Gland érige un «hôtel» destiné aux insectes

La vision est insolite. Au milieu du giratoire central de l’avenue du Mont-Blanc, à Gland, trône un énorme gland en bois. L’objet, qui mesure près de 2 mètres sur 3, rappelle les armoiries de la ville, un chêne majestueux. Mais il servira surtout d’hôtel à insectes, une fois ses multiples cases de toutes tailles remplies de tubes, de brindilles, de sable et autres matériaux.

«Le giratoire ayant été planté d’une prairie sauvage, avec des plantes primaires, on espère surtout y attirer des abeilles sauvages. Mais il a été difficile de trouver un artisan pour fabriquer ce gros gland, qui s’est révélé aussi très lourd pour le transport», s’amuse Michael Rohrer, municipal des Espaces verts.

Une pièce non terminée

La pièce, réalisée finalement en bois de mélèze par deux ébénistes qui viennent de s’installer à Gland, n’est pas terminée. Le chantier a dû être laissé en plan à cause de la pandémie du coronavirus.

Idem pour la barrière que la Commune avait commencé à poser autour d’une prairie sèche nichée dans l’enceinte du golf du Domaine Impérial de Gland. Elle n’a eu le temps que de planter les poteaux sur ce site d’importance nationale, inventorié dans le cadre de la mise en place des corridors biologiques de la région. Il sera désormais interdit au public.

Bunker et biotope

Cette prairie sèche, située le long du parking desservant le refuge communal, abrite non seulement un énorme bunker de la dernière guerre, mais encore un biotope d’espèces végétales et animales rares. Comme le lézard vert, le plus grand de Suisse qui mesure jusqu’à 42 cm. Menacé d’extinction, il ne reste de cet animal que quelques populations à Chardonne, à Saint-Sulpice et à Gland. Enfin, des nichoirs à chauves-souris et à hirondelles seront installés vers le bunker.

Gland, qui a engagé l’an dernier un programme de plantation de 1000 chênes pour régénérer ses forêts, a aussi dû renoncer, coronavirus oblige, à planter 500arbres le 21 mars dernier.