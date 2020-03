GSK réorganise son pôle de Prangins

Le géant pharmaceutique anglais GSK, installé sur le site de Prangins depuis qu’il a repris les activités de Novartis en 2015, a l’intention de renforcer son pôle administratif. La construction d’un nouveau bâtiment est à l’enquête publique. En revanche, la multinationale a toujours l’intention de délocaliser son laboratoire de recherche et de développement aux États-Unis, opération générant des licenciements.

«Ce nouveau centre administratif permettra de rassembler sur le campus de GSK Consumer Healthcare à Prangins les 1250 employés romands, explique Fanny Dougoud, chargée de communication. Nous avons actuellement des employés basés à Rolle qui rejoindront Prangins, et nous accueillons depuis janvier de nouvelles fonctions du marketing global de Panadol, qui viennent de Singapour, et celles de la catégorie Santé de la peau, actuellement basées en Grande-Bretagne.»

Deux anciens bâtiments vont être détruits afin de laisser la place à un seul nouveau bâtiment administratif qui permettra de libérer des espaces verts et d’augmenter le nombre d’arbres sur le campus. Cette nouvelle construction sera moins énergivore et plus durable. Son inauguration est prévue au cours de l’été 2021.

Annoncé par le journal «La Côte» en novembre 2019, le projet de GSK de délocaliser le laboratoire de recherche et de développement à Richmond, aux États-Unis, est confirmé. Il est susceptible de toucher huitante postes de travail. Les premiers licenciements ont eu lieu en décembre, les autres seront annoncés dans un délai de 18 à 24 mois.

«Nous essayerons de replacer les employés à l’interne. Si aucune alternative n’est envisageable, les employés bénéficieront du plan social», précise la porte-parole. Comparé à 1130 en 2015 lors de l’arrivée de GSK à Prangins, le nombre d’employés n’a cessé de croître pour atteindre aujourd’hui environ 1250 collaborateurs.