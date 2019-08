Gymkhana routier dans une ville percée de partout

On a pour habitude de dire que l’on circule plus paisiblement en été. Pas à Morges! Du moins pas cette année. Même hors des heures de pointe, des colonnes de voitures se forment au centre-ville. Il faut dire que, depuis quelques semaines, des chantiers ayant une emprise sur les routes ont débuté un peu partout. Au grand dam des automobilistes, qui doivent ronger leur frein.

«Nous sommes conscients des nuisances, précise d’emblée Jean-Jacques Aubert, municipal en charge des Routes. Mais ces travaux sont la conséquence des nouvelles constructions et apporteront une plus-value. Nous avons pour mission de raccorder ces bâtiments qui prennent forme aux réseaux d’électricité, d’aquathermie ou encore d’eau, impactant le domaine public. Mais les futurs habitants de ces quartiers doivent bénéficier des mêmes conditions qu’ailleurs en ville. Et on ne peut pas attendre, car les constructions progressent rapidement.»

L’Exécutif morgien n’a pas uniquement le secteur de la gare à gérer. «La difficulté réside dans le fait que les projets vivent chacun leur vie. Et le hasard fait qu’ils arrivent tous en même temps à leur phase de réalisation, analyse Jean-Jacques Aubert. On peut citer le Quartier des Halles ou Îlot Sud, mais également Églantine ou la transformation du site de Pasta Gala. Dans ce dernier cas, il s’agit pratiquement d’une nouvelle construction vu l’ampleur du chantier.»

Si les travaux ont logiquement été entrepris durant les vacances d’été pour réduire leur impact, ils sont malgré tout loin d’être terminés. «Le raccordement du quartier de la gare au réseau d’aquathermie va se poursuivre, détaille le municipal. Nous allons pouvoir libérer la place Dufour (ndlr: en face du cinéma) et déplacer le chantier plus au nord. La rue de la Gare sera ainsi à sens unique entre septembre et novembre.»

Les véhicules ne pourront donc plus que l’emprunter dans le sens de la montée, sur le tronçon allant de la poste à la gare. Voilà qui ne devrait guère améliorer le trafic. Quant aux travaux à l’avenue Yersin, ils devraient être en partie terminés à la fin du mois de mars 2020, afin de permettre l’accès au parking P + R de la gare, forcément fermé depuis de nombreux mois. Un accès qui pourra également se faire depuis le nord, le sens du passage sous-voies venant de l’avenue de Peyrolaz étant inversé. «C’est un changement qui s’inscrit dans notre volonté de fluidifier la circulation. On ne peut pas construire un quartier de cette ampleur sans repenser la mobilité dans son ensemble, estime Jean-Jacques Aubert. Nous nous sommes ainsi projetés dans le futur pour que ces modifications fassent encore sens dans dix ou vingt ans. Si on ne prévoyait rien, on serait tout simplement irresponsable.»

Loin d’être terminé

Outre le centre-ville, Morges devrait voir commencer plusieurs autres chantiers ayant une influence directe sur la circulation. Début 2020, la Commune lancera la réalisation du nouveau giratoire entre les avenues Warnery et Monod. «C’est sûr que ça ne va pas améliorer la situation, concède l’élu. Mais nous avons l’obligation de le faire avec l’arrivée des habitants du quartier Églantine. On se doit de suivre le rythme!»

Dans ce contexte, personne ne sera épargné: les travaux de requalification sur l’avenue de Marcelin, entre Morges et Échichens, débuteront en octobre et perturberont le trafic sur un axe important. Tout comme le chantier sur l’avenue Muret, qui entraînera la fermeture de la route dans le sens de la descente. «Nous avons en revanche renoncé à entreprendre pour l’instant les travaux prévus sur l’avenue des Pâquis (ndlr: ils auront lieu au printemps 2020). Pour le coup, ça aurait été irresponsable», conclut le municipal. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, la Municipalité a décidé d’organiser une séance d’information le mercredi 28 août (19 h) au Grenier Bernois.