L’hôtel de Chavannes-de-Bogis se sépare de la chaîne américaine

Depuis 1982, date de son implantation à proximité de la jonction de l’autoroute à Coppet, l’hôtel de Chavannes-de-Bogis n’a cessé d’évoluer. Mais les importants changements annoncés vendredi aux médias montrent que cet établissement réputé a dû revoir sa stratégie en profondeur face à une concurrence en pleine expansion. «Il se construit plus de 1500 chambres dans la région et en France voisine. On se doit d’être différent et meilleur», a déclaré Yves Curchod, administrateur délégué de la société propriétaire Télé-Restaurant.

Pour avoir la liberté de mettre en place son propre concept, l’hôtel quittera la chaîne américaine Best Western en 2020. Rebaptisé Everness Hotel & Resorts, l’établissement souhaite mieux s’enraciner dans son terroir. La nouvelle stratégie adoptée consiste à se distinguer de l’hôtellerie standardisée et dépersonnalisée. «Au contraire, nous cherchons le contact avec le client, à qui nous voulons proposer davantage qu’une nuit d’hôtel tout confort», explique le directeur, Christoph Zen Ruffinen.

Cette plus-value se traduit par toute une série de services: espace de coworking, wellnes, fitness, piscine extérieure, tennis, et salles de conférences modulables. L’hôtel de 170 chambres décrochera sa quatrième étoile ces prochains jours. «Surtout, en venant chez nous, nous voulons que le client vive une belle expérience qu’il pourra raconter à ses proches», précise Michaël Garnier, directeur commercial.

Pour donner du caractère à cet établissement qui ne paie pas de mine vu de l’autoroute, les façades seront entièrement refaites. Mais c’est à l’intérieur de l’hôtel que la direction veut soigner l’accueil. «Comme nous sommes à l’écart, nous avons créé un véritable lieu de vie, avec une ambiance qui donne aux clients l’envie de rester», ajoute Christoph Zen Ruffinen.

À cet effet, l’établissement joue la carte «Suisse», «mais loin des clichés de la fondue et du chalet, précise Michaël Garnier. Nous amenons de nombreuses petites touches, comme le Cenovis servi au petit-déjeuner ou du whisky d’Appenzell. Et notre principale originalité, c’est de proposer une carte des vins exclusivement suisse, avec des crus provenant de 22 cantons différents.»

Que représente tous ces changements au niveau financier? «Nous avons investi 21 millions de francs en dix ans, dont 6ces deux dernières années», relève Yves Curchod, qui montre par là que les propriétaires ne sont pas restés les bras croisés. À quelques enjambées de là, justement, un Yotel de 240 chambres est en construction. Comment ce concurrent direct est-il perçu? «Dans un premier temps, il y a de la crainte, répond Christoph Zen Ruffinen, mais à moyen terme, nous pouvons y voir une complémentarité profitable pour les deux établissements.»