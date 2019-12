L’huissier se met à nu pour raconter sa perte de poids

«Ce qui a changé, c’est que la porte des possibles s’est ouverte. Je ne suis plus limité dans mes choix comme je l’étais avant l’opération.» Baptiste Rossier regarde d’un œil amusé sa vie d’avant, quand sa balance indiquait 136kilos. Il y a cinq ans, le Nyonnais s’est fait posé un by-pass pour réduire son estomac. Aujourd’hui, celui qui est le chef des huissiers du très sérieux Tribunal d’arrondissement de La Côte a perdu 60kilos. «Cette opération a été une renaissance», sourit-il.

Au mois de février, le quadragénaire réalisera un rêve d’enfant, puisqu’il montera sur scène pour son premier one man show intitulé «Baptiste Rossier on tour... de moi» au domaine Kursner, à Féchy. Une heure de spectacle dans laquelle il se met à nu pour retracer avec humour comment il est parvenu à maigrir à la vitesse grand V.

«J’ai de la facilité à en parler, avoue ce bavard invétéré. Ces dernières années, mon chirurgien m’a demandé plusieurs fois de témoigner lors de séances d’information pour ses patients, car il peinait à trouver d’autres opérés prêts à cela. Il existe parfois de la culpabilité d’avoir dû passer par une intervention pour perdre du poids. Pas chez moi.» Au bout de la quatrième fois, il prend ses aises et commence à en rigoler en dédramatisant la situation. Il s’agit des premières brides de son spectacle qui s’étofferont avec les anecdotes précieusement notées dans un carnet au fil des années.

Ses amis le pousse alors à aller au bout de sa démarche, qui prend aussi la forme d’une thérapie dans la réappropriation de son corps et de sa nouvelle vie. Lui qui a écumé le monde de la nuit comme DJ à la Débridée, à Rolle, et au bien nommé Bypass, à Genève, sera cette fois-ci face au public sans les platines pour se cacher. Pour se chauffer, il présentera des extraits au marché de Noël de Nyon les 19 et 20décembre sous la tente de Salvat Events.

Si le néohumoriste a la parole facile en parlant de son parcours, c'est aussi que ce dernier n’a jamais été traumatisant. Même adolescent, il vivait bien avec ses kilos en trop. «La vie était confortable. Mon surpoids était une sorte carapace agréable. J’étais le gentil copain qu’on avait envie de serrer dans ses bras.»

DJ au Bypass

Un problème de santé l’a conduit chez un médecin qui allait changer sa vie. On découvre alors que le taux d’une certaine enzyme est trop bas. Ce qui ne lui permet pas de ressentir la satiété. «Le médecin m’a expliqué qu’il s’agissait d’une maladie et que je pouvais faire tous les régimes que je voulais, je n’allais pas maigrir pour autant.» La pose d’un by-pass s’impose alors comme la solution pour se défaire de son obésité morbide.

Une année de tests en tous genres et un suivi psychologique plus tard, Baptiste Rossier se retrouve sur la table d’opération. Une semaine après, il ressort de l’hôpital avec déjà 8kilos en moins. «Je me rappelle être allé assez vite me racheter des habits. Je n’avais pas conscience de mon changement de poids. Je me suis retrouvé dans la cabine à essayer des habits trois tailles trop grands.» Il devra mettre des photos de lui partout dans son domicile pour que son cerveau commence à s’habituer à son nouveau profil.

Désormais, Baptiste Rossier est reconnaissant d’avoir pris le pari de se faire poser un by-pass. Il savoure l’idée d’aller notamment refaire du ski, ce qu’il avait renoncé à faire à cause de son poids. Il mange ce qu’il veut, mais en plus petite quantité. «J’ai de la chance que l’opération se soit si bien passée, reconnaît-il. Maintenant, je vis en quelque sorte la jeunesse que je ne m’étais pas permise à l’époque.»

«Baptiste Rossier on tour... de moi». Domaine Kursner, Féchy, les 5, 6, 12 et 13 février à 19 h. Réservation sur www.baptisterossier.com