L’idée d’un accès payant fait des vagues à la plage de Coppet

Alors que fleurissent les primevères et les premières jonquilles, des élus de Coppet s’inquiètent déjà de la prochaine saison de baignade. En janvier, ils ont relayé à la Municipalité le mécontentement des usagers de la plage des Rocailles, qui avaient dû, l’été dernier, partager les lieux avec une école de voile. Cette fameuse plage avait déjà beaucoup fait parler d’elle, lorsque les autorités locales, confrontées aux incivilités de fêtards et de vandales, avaient décidé, en 2014, d’en limiter l’accès aux Copétans. Seuls ces derniers pouvaient avoir accès à la plage les week-ends et les jours fériés, en utilisant la carte magnétique de la déchetterie pour ouvrir le portail du parc.

Tollé en Terre-Sainte

L’affaire avait provoqué un tel tollé en Terre-Sainte que la Municipalité avait dû faire marche arrière l’année suivante et rouvrir les lieux à tout le monde. Or c’est sur ce promontoire bondé que ces mêmes autorités ont décidé au printemps dernier d’offrir une terre d’asile à l’École de voile de Terre-Sainte, qui était devenue persona non grata au port de Crans-près-Céligny. Celle-ci offrant des cours de voile à de nombreux écoliers de la région, et notamment de Coppet, l’Exécutif ne voulait pas voir disparaître cette école si utile à la jeunesse. Résultat, la cohabitation, l’été dernier, entre bateaux, paddles et baigneurs aurait été difficile, tant sur l’herbe que sur le parking de la plage.

«Les places à l’ombre sont prises par l’école de voile, et il y a trop de monde, trop de bruit, sans parler de la fumée des barbecues», relevait une élue au Conseil communal. La présence de navigateurs, même s’il s’agit de petits bateaux, de planches à voile ou de paddles en location, crée de nombreux mouvements entre parc et plage, sans parler de l’encombrement dû aux voitures des parents qui déposent leurs enfants. La plage de Coppet est aussi très prisée des Genevois, qui n’hésitent pas à venir dans ce cadre de verdure. Pour juguler un peu cet enthousiasme, l’élue demandait pourquoi la Commune ne pouvait pas rendre la plage payante pour les gens venant de l’extérieur de la commune. «Cela se fait à Divonne-les-Bains et ça marche très bien», ajoutait-elle.

Municipalité échaudée

Mais chat échaudé craint l’eau froide. L’épisode de la carte magnétique, qui avait conduit l’association Rives publiques à faire recours, les élus de la commune voisine de Commugny à monter au créneau et qui avait poussé d’autres à se plaindre à Région de Nyon, a servi de leçon. «Cela a été une mauvaise expérience en termes d’image pour notre commune. Alors nous sommes sur la retenue pour limiter à nouveau l’accès», rappelait le syndic, Gérard Produit. En outre, si la plage devenait payante, il faudrait clôturer son périmètre et engager un caissier, ce qui engendrerait de nouveaux frais. Or la Municipalité a déjà repoussé aux calendes grecques un projet de buvette en dur et de réaménagement du parking, en raison des difficultés financières de la Commune.

Pour l’instant, l’Exécutif ne voit pas de solution, car sa volonté de soutenir l’école de voile demeure intacte. «On est content de l’avoir, car elle offre un accès au lac à toute une jeunesse, explique Jean-Claude Trotti, municipal responsable. Mais on va essayer d’être plus répressif, cet été, envers le parking sauvage qui encombre l’entrée du parc.»

Car les usagers ont beau être dirigés vers un parking saisonnier aménagé à plus de 250mètres de la plage, nombre d’automobilistes parquent sur place, le long des murs et même devant la station de pompage. «Cela pose parfois un problème d’accès pour nos camions», confirme Didier Orlandi, responsable de la STEP intercommunale de Terre-Sainte. Ces jours, il était aux Rocailles pour tenter de régler un autre problème qui a lui aussi suscité des plaintes l’été dernier: de mauvaises odeurs émanant de cette station de dégrillage et de refoulement des eaux usées de Coppet.