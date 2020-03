Les incivilités se multiplient depuis des mois à Genolier

«Incivilités à Genolier, les voyous sont parmi nous!». L’intitulé du tous-ménages envoyé aux habitants par la Municipalité démontre le ras le bol des autorités. Depuis des mois, des déprédations sont commises sur le domaine public, mais aussi chez des privés, et parfois même à l’intérieur de bâtiments. Huit plaintes ont déjà été déposées par la Commune et l’Association intercommunale scolaire de Genolier et environs. De nouvelles mesures sont envisagées pour enrayer ces dérives.

«On a de gros soucis, déclare la syndique Florence Sage. Les problèmes ont commencé dès la dernière rentrée scolaire, d’abord par quelques petites infractions, qui sont devenues de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves». Dernièrement, raconte-t-elle, des pompiers qui devaient faire un exercice dans une maison vide sont tombés sur des jeunes qui étaient en train d’allumer des torchons pour mettre le feu. Ils ont réussi à s’enfuir. Il y aussi eu des feux de poubelles et des violations de domicile.

Différents lieux visés

Ces actes délictueux ont été commis à différents endroits: à l’école, à l’église, à la salle communale, au jardin d’enfants, à la gare, et bien sûr, dans la rue et sur des places publiques. Une fontaine a par exemple été taguée, nettoyée, retaguée, et renettoyée… «J’ai essayé de sensibiliser des jeunes qui se trouvaient dans la rue, en expliquant qui j’étais, poursuit la syndique. Vu leur attitude, ils n’en avaient visiblement rien à faire.»

Les plaintes déposées n’ont pas encore permis d’appréhender les auteurs de ces méfaits. Florence Sage se garde bien de critiquer le travail de la gendarmerie. «C’est tellement vite fait de taguer un mur ou de mettre le feu à un banc d’église», soupire-t-elle. Dans son tous-ménages, la Municipalité incite les habitants victimes d’incivilités à déposer plainte à leur tour. «Ainsi, peu peu, on arrivera à resserrer les mailles du filet», estime la syndique.

Lorsque les «voyous» auront été identifiés, la Municipalité prévient que la facture pourrait être salée pour les personnes concernées, ou pour les parents, s’il s’agit de mineurs. Pour faire face à ces problèmes à répétition, les autorités étudient la possibilité d’installer des caméras de vidéosurveillance. Un préavis pourrait être présenté au Conseil communal prochainement. Elles envisagent aussi de créer une structure d’accueil et de faire appel à un travailleur social de proximité.