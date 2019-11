L’incroyable histoire de tableaux volés par les nazis

Pétrole et philanthropie

Diego Gradis est le petit-fils de Georgette Deutsch de la Meurthe, décédée en 1987 à l’âge de 92 ans. Divorcée de Gaston Gradis, elle a tenu à récupérer son nom. Mais comme son père, Henry, a eu quatre filles, tout comme son frère, Émile, ce patronyme a aujourd’hui disparu. Les Deutsch de la Meurthe ont pourtant connu la notoriété. Au XIXe siècle, Alexandre Deutsch fait fortune dans l’importation et la transformation du pétrole et s’associe aux frères Rothschild en Espagne.



Puis ses deux fils, Émile, le financier, et Henry, le technicien, ont fait fructifier la société. Ce furent aussi de grands philanthropes, passionnés d’aviation et de sciences. Émile a fait construire la Cité internationale universitaire de Paris. En 1948, la société (les pétroles Jupiter) devient Shell France. Georgette Deutsch de la Meurthe, dotée d’une des plus grandes fortunes de France, a toujours vécu discrètement et modestement.