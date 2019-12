«Les individus qui me sabotent, je m’en sépare»

Andrew Gordon, le directeur général du Groupe Eldora dont le siège est à Rolle, No2 du marché suisse de la restauration des collectivités, est un homme à poigne. Au propre comme au figuré. Moins de neuf minutes après avoir reçu notre courriel résumant des accusations portées à son encontre par cinq de ses anciens cadres, il manifeste sa surprise par retour d’e-mail et nous appelle dans la foulée. Pas de réponse sibylline écrite par un avocat. Pas de réaction outrée de son service de communication. Et pourtant les allégations sont nombreuses et lourdes: «mobbing», «insultes», «management de la terreur» ou encore «licenciements à l’américaine». Elles font écho à la récente condamnation du groupe par le Tribunal des prud’hommes de LaCôte pour licenciement abusif.

Visiblement très remonté, l’homme d’origine britannique veut donner sa version des faits en personne. Dans un train qui le ramène de Zurich, il chahute son programme et demande à pouvoir se rendre au bureau yverdonnois de «24 heures». Sur place, après avoir posé ses affaires, il déguste un café noir. «Vous avez très bien fait votre travail qui consiste à nous nuire, dit-il calmement, le regard franc. Maintenant, allez jusqu’au bout. Mais ne faites pas le procès d’Eldora. Faites le mien. Je n’ai rien à cacher et j’assume tout. Et vous?»

Le ton est donné. Les articles de presse relatant un conflit du travail au sein d’un restaurant géré par son entreprise à Ballaigues («24 heures» du 6 novembre) ont fait tousser ce sportif aguerri, diplômé de l’École hôtelière de Lausanne. Trois salariés y dénonçaient des humiliations infligées par un supérieur et des licenciements abusifs. Il y a un peu plus d’un mois et demi, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte donnait raison au dernier plaignant. Dans la foulée, Eldora annonçait son intention de faire recours. D’après Unia, cette procédure s’accompagnait de plaintes pour diffamation à l’encontre des employés.

Rapport confidentiel

Face au tollé, le groupe de restauration incontournable dans les entreprises, les gymnases ou encore dans les écoles professionnelles s’est finalement ravisé. Dans un communiqué commun avec le syndicat publié fin novembre, il écrivait qu’il allait exécuter le jugement du tribunal, qu’il retirait toutes ses plaintes et qu’un dialogue «constructif» allait être instauré. Pour le patron, cette affaire est close. C’est toutefois son retentissement médiatique qui motive aujourd’hui d’anciens cadres à dénoncer ce qu’ils appellent «le système Gordon». Craignant une «chasse aux sorcières», tous ont requis l’anonymat.

«24 heures» s’est procuré un rapport d’activité confidentiel daté de 2015 écrit par un ancien membre du comité de direction, alors en conflit avec Andrew Gordon. L’auteur, en préambule, y pointe du doigt un climat délétère: «Tout ce qui est écrit dans ce rapport pourra être facilement vérifié, aussi bien par un audit comptable que par un audit auprès de l’ensemble des collaborateurs du siège d’Eldora. Néanmoins, vous n’êtes pas sans savoir que dans le cas d’un management autoritaire/directif basé sur la peur et la soumission, la menace de sanction peut être très présente et peser sur les collaborateurs. Vous devez être conscients que beaucoup de personnes ont peur. Il est important de savoir que certains d’entre eux, en particulier des cadres, ont été humiliés, dévalorisés, désavoués et parfois même insultés par notre direction.»

«Je veux l’excellence»

Face à ces assertions, le directeur du groupe Eldora réplique du tac au tac, en serrant son poing droit: «La personne qui a écrit ce rapport est toxique. Je n’ai d’ailleurs pas pris le temps de lire son pamphlet. Il écrit si mal.» Pour expliquer ce «clash», le quinquagénaire naturalisé suisse à l’âge de 18 ans se retranche derrière ses «très hautes exigences». «En 2014, quand j’ai créé Eldora pour reprendre toute l’activité de restauration collective du groupe DSR (ndlr: fondé en 1919 dans une vocation d’entraide sociale, sous le nom de Fondation du Département social romand), j’ai averti les 2000 employés d’alors: les rémunérations seront augmentées mais je demanderai beaucoup plus d’eux. Je veux l’excellence. Et certains cadres en place n’étaient clairement pas à la hauteur et incapables de m’épauler. Ceux qui se plaignent forment progressivement une poche de résistance. Ce sont des gens faibles qui se réunissent pour devenir forts par le nombre. Mais je ne perds pas mon temps avec les individus qui me sabotent: je m’en sépare.» Il reprend: «Eldora, c’est mon bébé. Je vis Eldora. Je transpire Eldora. J’ai conçu l’ADN de cette entreprise et j’en suis très fier. Connaissez-vous un top manager qui tolère dans sa maison des gens qui rament à contre-courant? Ce n’est en tout cas pas mon cas.»

«Quand Andrew Gordon considère qu’une personne est un obstacle, il fait tout pour que ses lieutenants la fassent craquer» Une ancienne responsable d’Eldora

Sa défense est cependant mise à mal par différents témoignages qui corroborent le management de soumission décrit dans ledit rapport. «Andrew Gordon est quelqu’un de suffisant, très imbu de lui-même, se souvient une ancienne responsable. Quand il considère qu’une personne est un obstacle, il fait tout pour que ses lieutenants la fassent craquer. Si cela ne suffit pas, il trouve un prétexte pour s’en séparer et sauver la face.» Pour illustrer ces propos, un cadre explique comment il aurait été mis au placard après avoir osé contester une décision de son patron. «J’ai subi un mobbing pervers, confie-t-il, tout en insistant sur le fait qu’il est loin d’être «syndicaliste». Plus personne ne m’adressait la parole. Quand je marchais dans les bureaux, les portes se fermaient dès que j’arrivais à leur hauteur. Les mois passant, on m’a progressivement dépossédé de mes dossiers. J’aime l’argent et les belles voitures. Mais mon bon salaire, à lui seul, ne me suffisait pas pour m’épanouir. Et je n’étais pas le seul à souffrir. J’ai vu des cadres fondre en larmes. Certains enregistraient discrètement leur entretien, au cas où...»

Ni «tyran» ni «Napoléon»

Andrew Gordon conteste fermement ces accusations de mobbing. «Je n’ai jamais été l’auteur de ce type d’actes que je condamne avec virulence, assène-t-il. Je suis dur et exigeant, c’est vrai. Je peux être cassant –l’humour anglais est parfois mal compris dans le canton de Vaud– et je conçois qu’il puisse être extrêmement difficile de travailler avec moi si on ne satisfait pas à mes exigences. Mais je sais aussi reconnaître le travail bien fait. Contrairement à ce que vous sous-entendez, mes gens ne me voient pas comme un tyran ou comme un Napoléon: ils apprécient mon engagement et mon leadership. Je suis sur le terrain. Je ne suis pas un homme de siège administratif.»

Pour étayer ses dires, Andrew Gordon cite le questionnaire de satisfaction envoyé à intervalles réguliers à chaque employé. «Sur les près de 2500 salariés, seuls 400 répondent, estime le patron. Deux choses ressortent fréquemment: notre métier est très stressant et certains aimeraient être en mesure de baisser leur taux d’activité. Je lis toutes les remarques qui sont anonymes et j’essaie d’agir au cas par cas. Mais je réponds aussi que notre métier est stressant par définition. Et sûrement encore plus stressant chez nous qu’ailleurs, parce que je suis intransigeant et que notre modèle d’affaires basé sur l’excellence est exigeant. Si on ne supporte pas cette pression, on peut partir ailleurs, plonger dans un aquarium avec un poisson rouge. Dans le monde des affaires, il faut adopter le comportement d’un prédateur. Car on nage avec des requins.»

Un ancien top manager qui a démissionné après plusieurs années de bons et loyaux services chez Eldora défend la nécessité de ce culte de la performance. «Andrew Gordon est quelqu’un de directif et de cassant. Mais on ne fait pas ce qu’est devenu Eldora aujourd’hui, sa réussite et ses nombreux emplois, dans le consensus général. Il faut être dur. Cela n’excuse pas tout ce qui a pu être dit ou fait, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Je n’utilise pas ce type de management autoritaire avec mon équipe et ne le ferai jamais. Mais je garde une certaine admiration pour le personnage.»

«Je ne suis pas un homme consensuel, reprend Andrew Gordon. DSR fonctionnait plus sur ce mode-là, c’est vrai. Mais, parfois, cela devient une excuse pour être moins performant.» «On est une fondation, allons-y doucement», singe-t-il avec l’accent vaudois. «C’est ce que j’entendais sur le terrain. Nous réaliserons 354 millions de chiffre d’affaires en 2019 et ce dernier augmente chaque année. Nous servons 80'000 repas par jour. Nous avons environ 300 sites dans toute la Suisse. Pensez-vous que tout cela peut tourner avec des gens qui vont doucement? Eldora, c’est bien plus que ces deux, trois, quatre ou même cinq cadres qui se plaignent. Pour réussir, vous devez être le meilleur ou le moins cher. Au milieu, vous êtes le ventre mou et vous n’intéressez personne. Je ne suis pas le moins cher donc je suis obligé d’être le meilleur. Voilà ce qu’est Eldora.»

Enregistrement discret

Reste encore la question «des responsables» qui auraient discrètement enregistré Andrew Gordon pour détenir une preuve de ses coups de sang. «Un ancien directeur m’a effectivement enregistré à mon insu lors de son entretien annuel d’évaluation, reconnaît-il. Je m’en suis rendu compte et je lui ai dit de sortir de la salle. Il était persuadé que j’allais avoir des propos déplacés à son égard. Alors que lui, c’était vraiment un employé de bureau sans beaucoup d’empathie envers ses collaborateurs. Mais rassurez-vous, il a pu rester chez nous jusqu’à la retraite.» À l’instar de ses anciens cadres, le directeur du groupe Eldora ne lâche rien. Il annonce cependant qu’une commission du personnel sera prochainement créée. «Je ne sais pas pourquoi elle n’existait pas. Elle permettra à chaque collaborateur de s’exprimer ouvertement et de désamorcer, à l’interne, les éventuels futurs conflits.»