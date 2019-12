Jean-François Rubin au service de son village

Seul candidat lors des élections municipales complémentaires, Jean-François Rubin a été adoubé par ses pairs, avec 150 voix sur les 182 avis exprimés. Un joli score qui envoie donc le directeur de la Maison de la Rivière à Tolochenaz compléter l’Exécutif de Lully dès 2020.

À sa grande satisfaction. «Cela me fait très plaisir de me lancer dans pareille aventure, réagit-il. Ma famille habite à Lully depuis 45 ans, ma femme et ma fille sont aussi au Conseil général… J’avais à cœur de m’investir de manière active et différente pour mon village.»

«J’essayais de convaincre les municipaux de la région, je devrai maintenant m’y atteler au sein de mon propre collège» Jean-François Rubin, municipal et directeur de la Maison de la Rivière

S’il est davantage habitué à conseiller les communes plutôt qu’à en être l’un des chefs d’orchestre, Jean-François Rubin connaît bien les rouages institutionnels, qu’il côtoie au quotidien à travers son métier de directeur de centre de compétences en gestion et renaturation des milieux aquatiques. «J’ai déjà collaboré avec bon nombre de municipaux de la région. J’essayais de les convaincre de mettre en place des choses, je devrai maintenant m’y atteler au sein de mon propre collège», sourit le quinquagénaire, qui tient toutefois à souligner qu’il ne compte surtout pas s’imposer.

«Je suis le petit nouveau, ça me change et me rajeunit. Plus sérieusement, l’idée que je ne «vole» aucune place, mais remplace un municipal démissionnaire me plaît et a été l’un des critères me poussant à me lancer. Je prendrai d’ailleurs le dicastère que l’on me donnera!»

A priori, cela devrait être l’Urbanisme. «Un domaine pluridisciplinaire, qui comporte une riche diversité de tâches, s’enthousiasme Jean-François Rubin. Il y a beaucoup de choses à aménager, que ce soit sur les plans environnemental, social ou encore économique. Bref, sur le développement durable de la commune.»