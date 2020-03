Une jeune vigneronne pour faire rayonner les Vins de Morges

Après le vigneron réputé Raoul Cruchon, le très populaire Félix Pernet, la troisième personne à occuper la présidence des Vins de Morges est une jeune femme de 32 ans, Chantal Chambaz. «Je ne me lance pas dans l’inconnu», explique cette professionnelle, qui sait parfaitement ce qui l’attend à la tête de l’association dont le rôle est majeur dans la promotion du vignoble régional. Au comité depuis 2011, voilà un petit bout de temps qu’elle s’est préparée à prendre la relève de Félix Pernet, charismatique chef d’orchestre qui est sorti par la grande porte lors de l’assemblée générale tenue sur ses terres de Villars-sous-Yens.

«Félix va nous manquer, mais il nous a informés depuis des années de son intention de se retirer à 60 ans, rappelle Chantal Chambaz. Nous y sommes déjà! Mais il m’a préparée depuis un moment pour assurer la suite.» Si elle reconnaît être un peu stressée par ce nouveau statut – «Je n’ai pas l’habitude d’être mise en avant» –, elle ne l’appréhende pas pour autant. «Je sais qu’au comité j’ai des personnes sur qui je peux compter et qui veulent vraiment s’engager pour le collectif. Cette équipe est vraiment top.»

Si la vigneronne du Domaine Les Tilleuls, à Monnaz, a pris la présidence des Vins de Morges sans surprise, son chemin était loin d’être tracé. «En sortant de l’école, il fallait que je trouve un apprentissage. La viticulture ne me tentait pas. C’était plutôt la corvée du mercredi après-midi imposée par mes parents, se souvient-elle. En revanche le travail à la cave me plaisait. Alors j’ai suivi un apprentissage dans ce domaine à la Cave de la Côte.»

Une fois cette première étape terminée, elle se lance dans un diplôme d’œnologie à Changins. «Je devais trouver un 30% à côté. Comme je n’y parvenais pas, j’ai choisi la voie de la facilité en demandant à mon père de m’engager pour quelques mois.» Des mois qui vont rapidement se transformer en années. «J’ai découvert et adoré le monde de la vigne. Pour le coup, je suis restée là.» CFC de viticultrice en poche, elle œuvre aux côtés de ses parents et de son frère au bon fonctionnement du domaine agriviticole (20 hectares de vignes, 15 de grandes cultures et 30 de bêtes d’engraissement).

Un équilibre à trouver

Fraîchement diplômée, Chantal Chambaz ne va pas mettre bien longtemps avant de rejoindre les Vins de Morges. «Le comité cherchait des jeunes et on m’a dit que le président était Félix Pernet. J’ai alors demandé à mon père qui c’était… Depuis, le comité n’a cessé de se rajeunir et, à chaque départ, on a fait appel à la nouvelle génération. Ce n’est pas que l’on ne voulait pas d’anciens, mais ça s’est fait naturellement, sans doute par affinités.»

Si Félix Pernet était, dans un premier temps, un président très présent qui s’occupait à peu près de tout, il a appris à déléguer avec les années. «Aujourd’hui, on fonctionne comme avec des dicastères, précise Chantal Chambaz. On s’est réparti les tâches et chacun a ses dossiers. C’est sur cette lignée que nous allons continuer. J’ai vu depuis quelques semaines ce que représentait ma nouvelle fonction. Et mon but, désormais, est de trouver un équilibre entre ma vie de famille qui prime (ndlr: elle a deux enfants de 3 et 5 ans), mon travail et mon engagement bénévole.»

Bien consciente de succéder à deux «bolides» – Raoul Cruchon et Félix Pernet –, Chantal Chambaz ne se met pas de pression pour autant. «Tout ce qui compte à mes yeux est de faire rayonner les Vins de Morges le plus loin à la ronde, comme nous le faisons en étant présents sur le Tour de Romandie, par exemple. Nous avons acquis une belle notoriété, qu’il s’agit de conserver et de faire grandir. Pour y parvenir, nous avançons tous dans la même direction et notre lieu de production est très dynamique. Ce n’est pas le cas partout.»