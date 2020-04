Les jeunes sont prêts à s’investir pour leur commune

Fin 2018, les premières Grèves du climat se mettaient en place, incitant des milliers d’étudiants à descendre dans la rue pour réclamer des actes concrets de la part des gouvernements. Une action témoignant de la volonté des jeunes de s’investir pour une société qui ne leur réservait jusqu’alors pas beaucoup de place. «Cette vague prouve à mon sens que les jeunes sont prêts et motivés à s’engager pour des idéaux ou des grandes questions du moment. En revanche, dès qu’il s’agit de leur commune, c’est plus compliqué», estime Rémi Petitpierre, 24 ans, qui siège au sein de l’organe délibérant de Morges.

Son affirmation n’est pas difficile à vérifier. Dans les Conseils communaux du district de Morges, force est de constater que les élus sont en majorité plutôt proches de la cinquantaine, voire plus. «Le rythme politique suisse n’est pas forcément adapté aux jeunes, poursuit Rémi Petitpierre. Pour se présenter aux élections, il faut être prêt à s’engager sur cinq ans. Qui peut réellement le faire avant ses 30 ans? Il y a les études, les envies de voyages, l’armée… c’est tout de même compliqué.»

«On a besoin des anciens»

Pourtant, certaines communes tordent le cou à cette idée reçue, comme Échandens. «Le Conseil communal est censé représenter la population. Avec cinq élus de moins de 30 ans, je pense que nous sommes dans le tir, relève Delphine Zürn, 27 ans, en place depuis 2016. D’autant plus que notre syndic est jeune lui aussi (ndlr: Jérôme De Benedictis, né en 1989, est même le plus jeune syndic du canton). Mais on a tout de même besoin de l’expérience des anciens. Il est donc important d’avoir un équilibre.»

Lors des récentes et très disputées élections complémentaires à Étoy, deux jeunes ont eu la surprise de terminer en tête, devant certaines personnalités bien plus expérimentées. «Ça faisait longtemps que j’y réfléchissais, affirme Ugo Rattenni, 25 ans. Je suis un enfant du village, j’y travaille comme éducateur au centre de jeunes et j’avais envie de m’engager encore davantage.» À ses côtés, Thibault Tribolet, 26 ans, s’implique lui aussi depuis des années pour la commune. Au comité du club de tennis d’Étoy depuis onze ans, il souhaitait franchir un palier et représenter une couche de la population. «Les jeunes sont descendus dans la rue pour dire qu’ils voulaient du changement; il faut maintenant que certains s’investissent pour l’amener, et cela commence à un niveau local», raconte celui qui se verrait bien gravir les échelons de la politique à moyen terme.

Pour les deux compères fraîchement élus, la mission consiste aussi à tisser des liens entre les autorités et les jeunes du village. «Parfois la Municipalité ne se rend pas bien compte des besoins que rencontrent les jeunes, et ces derniers n’ont aucune idée de ce que la commune pourrait faire pour eux. On aimerait être une sorte de passerelle entre ces deux entités», explique Ugo Rattenni.

«Il faudrait abaisser la majorité politique à 16 ans car c’est à cet âge qu’on se sent le plus proche de sa commune»

Se faire le porte-parole de ses semblables, s’investir pour un lieu où l’on a grandi: voilà les motivations des jeunes conseillers interrogés. Mais comment propager cette envie? «À mon avis, il faudrait abaisser la majorité politique à 16 ans, propose Rémi Petitpierre. C’est à cet âge, quand on vient de quitter l’école, que l’on se sent le plus proche de son village. Parce qu’on y passe du temps et que l’on pourrait nous donner des moyens de s’impliquer à un niveau très local. À Morges, cela permettrait par exemple d’inclure les membres du parlement des jeunes au Conseil communal.» Pour Ugo Rattenni, c’est la communication qui est la clé. «Jusqu’à récemment, je ne savais même pas que les séances du Conseil communal étaient publiques, sourit-il. Je pense qu’il faut expliquer aux jeunes dès le départ l’importance de s’investir. C’est comme cela que l’on créera des vocations.»