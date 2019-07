L’Académie musicale de Morges à la conquête du public

C’est une habitude durant l’été: une quarantaine de jeunes musiciens talentueux (de 18 à 30 ans), et provenant des quatre coins du monde, se retrouvent à Morges pour participer à l’Académie musicale. Un séjour intensif de cours et de répétitions aux côtés de professeurs renommés qui transmettent leur savoir avec passion. «C’est une ambiance très particulière et appréciable, explique Samuel Hirsch, participant et violoniste de 19 ans. Le cadre est magnifique, les membres de l’organisation très attentionnés. Et c’est fou les progrès que l’on fait en une semaine.» Cette expérience, le jeune musicien, qui vient d’obtenir le master de Renaud Capuçon, la vit d’autant plus particulièrement qu’il est l’un des rares Suisses présents. «Nous sommes en tout cas deux et nous avons prévu d’organiser un barbecue avec nos collègues afin de faire découvrir notre région à ceux qui ne viennent pas d’ici.»

Trente nationalités sont recensées cette année pour la 34e Académie qui court du 19 au 28 juillet. «Au-delà de la formation des jeunes musiciens, c’est aussi un moyen de faire rayonner Morges et sa région, pour que le Coréen ou l’Américaine qui découvrent ce coin en gardent un beau souvenir, explique Sylvain Hirsch, papa de Samuel et président de l’Académie musicale. De plus, c’est également l’occasion d’offrir quelque chose à la population.»

«C’est à nous d’aller chercher le public. Il n’y a pas besoin d’avoir étudié au Conservatoire pour être touché par le répertoire classique»

Durant les neuf jours que durera la master class, sept concerts sont prévus dans la ville de Morges. «Souvent, la musique classique est perçue comme trop élitiste et les gens pensent qu’elle est inaccessible. Mais c’est tout le contraire, assure Sylvain Hirsch. Voilà pourquoi nous organisons des concerts au marché ou à la buvette éphémère La Coquette pour essayer de toucher des gens qui n’iraient pas spontanément à la rencontre de cette musique.» Et son fils de préciser: «C’est à nous d’aller chercher le public et de lui expliquer qu’il n’y a pas besoin d’avoir étudié au Conservatoire pour être touché par le répertoire classique. On a l’impression que le milieu est très codifié et qu’il faut une certaine connaissance pour y entrer. Mais c’est faux. Et avec ce genre d’événement, nous pouvons faire en sorte de populariser notre musique.»

Toucher un large public

Et si l’Académie musicale de Morges souhaite ratisser un large public, elle peut aussi compter sur les familles qui accueillent les élèves. À Cottens, Sylvie Besson sera hôte pour la seconde fois. «C’est une chouette expérience, raconte-t-elle. Accueillir quelqu’un chez soi, c’est nous sortir de notre routine et nous faire découvrir de nouvelles choses. On voit notre invité le matin à déjeuner, puis on le retrouve le soir au concert.» La mère de famille avoue d’ailleurs se rendre «le plus de fois possible» aux récitals donnés par l’Académie.

L’occasion de créer des liens par le partage et la découverte. «L’année dernière, nous étions allés manger à une buvette d’alpage avec notre convive, une pianiste française. On peut ainsi lui dévoiler un peu de notre culture, tandis qu’elle nous offre un peu de sa passion musicale.» Une formule «gagnant-gagnant» qui offrira des souvenirs tant aux participants qu’aux hôtes.