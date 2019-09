L’ancien garage deviendra le café des cyclistes

L’huile de vidange sera remplacée par l’huile alimentaire. Le dernier garage automobile du centre-ville de Nyon, sur la place Perdtemps, s’apprête à renaître sous une forme originale. Après les voitures, un autre véhicule sera au centre du concept d’un nouvel établissement public. «Ce sera le café des cyclistes», explique son initiateur Philipp Kneubühler, un ancien de la direction des équipes de foot de hockey du Servette de Genève.

L’établissement public, qui ouvrira tôt le matin et fermera à 19 h, se mariera avec un atelier vélo avec la présence d’un mécano. Les clients pourront boire un café pendant que leur vélo subit de petites réparations. Un parc pour les deux-roues, avec des bornes de recharge pour les vélos électriques, est prévu. «Le but est d’offrir un lieu chaleureux dans une ambiance industrielle, précise le futur patron. La décoration sera sur le thème du cyclisme, ma passion. Des vélos anciens et des trophées de Tony Rominger et de Miguel Indurain, qui sont des amis, seront accrochés au mur.» Une douche sera aussi mise à disposition des pendulaires qui voudront se rendre au travail à vélo. Après s’être lavés, ils auront la possibilité de déjeuner sur place.

Il n’empêche, l’établissement qui est mis à l’enquête, n’entend pas être sectaire. «C’est bien là notre défi: faire cohabiter les cyclistes avec une clientèle qui ne l’est pas, analyse Philipp Kneubühler. Je vise aussi les travailleurs du centre-ville et les étudiants pour le repas de midi. Nous servirons une nourriture saine, mais pas de petites graines.» Le projet ne pouvait que séduire le propriétaire du bâtiment, Daniel Perroud. Connu pour l’organisation d’événements sportifs comme le Supercross de Genève, il a aussi été à la tête du Tour de Romandie cycliste.

Le propriétaire et le futur locataire s’accordent dans tous les cas sur l’attractivité et le dynamisme renouvelé de cette zone avec les rénovations de l’hôtel Ambassador, de la boulangerie voisine et de l’édicule ouvert sur le square Perdtemps. Ils voient aussi les travaux à venir d’enterrer le parking comme une chance.