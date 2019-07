L’eau du lac chauffera le futur quartier de la gare

S’il y a un chantier qui fait beaucoup parler de lui, c’est bien celui de «MorgesLac», mais davantage pour les perturbations qu’il génère (trafic, stationnement) que pour son contenu – l’aquathermie –, encore méconnu de la population. Il faut dire que les ouvriers sont à la tâche depuis le mois de mai en plusieurs endroits de la ville, quand bien même le crédit de 4,98 millions demandé par la Municipalité n’a pas encore été… accordé. «Après le succès d’une première expérience menée en 2014 avec Romande Énergie, qui a permis de chauffer le quartier voisin de la station d’épuration en récupérant l’énergie produite par le traitement de l’eau de celle-ci, nous avons décidé de saisir l’occasion d’aller encore plus loin en devenant un acteur du projet qui doit permettre d’alimenter le périmètre de la gare», explique Jean-Jacques Aubert, municipal des Infrastructures et de la Gestion urbaine. «Comme les constructions sont très avancées là-bas, nous ne pouvions pas attendre la décision politique, dont le calendrier est indépendant. Ainsi, grâce à une convention signée avec Romande Énergie, qui conduit la réalisation, nous proposons au Conseil d’être partie prenante de ce tournant énergétique, tout en le laissant libre de sa décision», précise Jean-Jacques Aubert.

En clair, Morges doit décider si ellel entend – au terme des travaux – s’acquitter de la moitié des coûts pour être «maître de son réseau» ou l’abandonner au tiers qui l’a financé jusqu’ici, Romande Énergie. Même si l’investissement est de taille, on peut imaginer que l’Exécutif sera suivi, puisque les conseillers prient régulièrement la Ville de non seulement respecter sa stratégie énergétique dévoilée en 2018, mais si possible d’aller encore plus loin. Le projet d’aquathermie répond en plus à une motion déposée par le groupe PLR en 2015, qui réclamait justement de «réinventer l’eau chaude».