L'eau ne coule plus de source

Plusieurs jours de pluie sont nécessaires

Si les sources se tarissent, en même temps que les nappes souterraines s’assèchent, c’est la faute au dérèglement climatique. «Le régime des précipitations a changé, signale Serge Guebey, chef d’exploitation du réseau d’eau et gaz aux Services industriels à Nyon.



Il pleut moins longtemps et de manière plus intense.» Le sol n’a ainsi pas le temps d’absorber l’eau qui ruisselle et provoque parfois d’impressionnantes inondations. «La nature du sous-sol joue un rôle dans le tarissement des sources, indique l’hydrogéologue Aurèle Parriaux.



Il est comme un tampon.» Il constitue en quelque sorte un grand réservoir qui distribue son liquide plus ou moins rapidement à la source. Plus il est lent, plus cette dernière sera régulière et donc durable. Si les variations sont trop grandes, il existe des pertes importantes lorsque le débit atteint son pic. À ces moments-là, le trop-plein ne peut pas être récupéré et finit dans les eaux claires.



La composition du sous-sol est extrêmement variable d’une commune à l’autre. C’est le cas entre Gimel, qui possède un grand potentiel d’eau potable, et ses voisines de Longirod et Marchissy qui tirent la langue en période d’étiage.



Dans tous les cas, un retour à la normale ne sera possible qu’après une longue période de pluie d’au moins une dizaine de jours. Il faut du temps pour que le sol et les sous-sols se gorgent d’eau.