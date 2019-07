L'école de cirque pose sa roulotte dans les villages

Alors qu’elle pourrait rester confinée dans l’intimité de ses salles d’entraînement, l’école de cirque Coquino est omniprésente dans le paysage régional depuis près de vingt ans. Au moindre marché, lors d’une manifestation ou dans les centres commerciaux, la troupe jongle, voltige ou rebondit sur ses trampolines avec un engouement évident de la part des jeunes pour ces disciplines.

Basée à Morges, l’école veut profiter de la semaine (du 6 au 10 juillet) pour mieux se faire connaître dans la région via une tournée marathon – avec parfois quatre spectacles par jour – à l’ancienne. «Nous revenons aux valeurs, avec une troupe qui se déplace d’un village à l’autre pour y jouer, manger et dormir, s’enthousiasme Frédéric Klink, directeur de Coquino. Nous avions eu la même idée il y a plus de dix ans, et ce projet baptisé «Western» ne peut que me réjouir, car nous nous produirons dans quatorze lieux insolites qui n’ont rien à voir avec une salle polyvalente.»

Chaque jour, la dizaine d’artistes âgés entre 10 et 20 ans sera en effet reçue sur la place du village, dans une ferme, la cour d’une école ou d’un EMS, avant le retour à Morges autour de la buvette La Coquette. «Les productions en journée auront lieu en un seul acte, mais le soir des associations proches de la terre ou des agri­culteurs feront à manger pour une formule repas-spectacle», explique Anouck Tschudi, membre du comité. «La troupe va vivre une aventure intense, puisque nous dormirons chez l’habitant, parfois sur la paille, et nous nous déplacerons en calèche grâce à la famille Cretegny, de Bussy-Chardonney. Pour les jeunes, cela va plus loin que le cirque, puisqu’il y aura chaque jour des échanges avec ceux qui nous reçoivent et le public, ce que chaque artiste recherche, quel que soit son âge.»

Une démarche qui est aussi la concrétisation du travail effectué durant l’année par Coquino, une école qui ne cesse d’accueillir et de former des jeunes avec les moyens qui sont les siens. Qui peut d’ailleurs de nouveau compter sur son «vieux» camion, récemment vandalisé mais qu’une bonne âme – ça existe! – vient de remettre en état (24 heures)