«L'école internationale est partie comme une voleuse!»

Ça ressemble à un sacré gâchis. Entamée en 2012, la lune de miel entre l’école internationale GEMS et le propriétaire de l’imposant site d’Étoy – un fonds d’investissement basé au Luxembourg – est en train de tourner à la scène de ménage depuis l’abandon de domicile abrupt de la première nommée juste avant l’été. Depuis, les parties se parlent par l’intermédiaire de procédures judiciaires.

«Ils sont partis comme des voleurs et nous avons d’ailleurs appris le départ de notre locataire en lisant le journal», fulmine Éric Geimer, directeur d’Altum Management, qui représente les intérêts du propriétaire. Lequel se retrouve avec un gigantesque bâtiment de 14 000 m2 sur les bras, de même qu’un centre sportif combinant foot, piscine et salles de gymnastique. «L’école a signé un bail de longue durée et ce n’est pas un secret de dire que le paiement des loyers n’était plus honoré depuis un bout de temps. Nous avons activé les procédures qui s’imposent pour récupérer notre dû, mais nous n’avons plus vraiment d’interlocuteurs en face, et c’est donc une situation délicate.»

Le propriétaire ne donne pas de chiffres, mais confirme que, à ce jour, «il n’y a plus aucune rentrée d’argent!» Selon un document que nous avons pu consulter, le fonds réclame plus de… 14 millions de francs d’arriérés à son ancien locataire, alors qu’une demi-douzaine de créanciers font état de factures impayées entre 400 000 et 100 000 francs.

Un site qui était sur mesure

Si récupérer ces montants est une chose, relancer le site en est une autre, tant sa conception a été faite sur mesure pour GEMS, avec ses vastes salles de musique, de dessin ou d’activités créatrices comme un studio vidéo. «La reprise d’un tel endroit ne se fait pas au pied levé, et c’est un dossier qui ne sera sans doute pas bouclé avant plusieurs mois», estime Éric Geimer. «Dans une configuration scolaire, il n’y a pas de problème, mais si nous devons le reconvertir en bureaux, les travaux seront forcément conséquents.»

Mise devant le fait accompli et priée d’intervenir par le Conseil communal, la Municipalité a délégué le syndic, qui ne promet pas de miracles. «Je suis en contact permanent avec le propriétaire qui nous a fait une proposition intéressante pour la réouverture rapide des installations sportives qui doit profiter aux sociétés du village et de la région, confirme José Manuel Fernandez. Mais j’agis comme un facilitateur entre les parties intéressées, car une gestion communale n’est pour l’heure pas à l’ordre du jour.»

Deux sociétés intéressées?

Surtout lorsqu’on sait qu’un centre sportif avec piscine nécessite la présence de personnel et engendre des frais que quelqu’un devra bien assumer, sans parler de l’entretien. «L’idéal serait que la Commune le loue le temps que nous retrouvions un repreneur, mais à la condition que ce «geste» en faveur des associations locales ne nous coûte rien financièrement», précise Éric Geimer. Lequel révèle avoir récemment rencontré deux sociétés «actives dans les loisirs» qui ont fait part de leur intérêt pour la gestion de la partie sportive.