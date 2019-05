L’école privée GEMS à Étoy va cesser ses activités

Alors que le Dulwich College envisage de s’installer au-dessus de Nyon et que Le Rosey, à Rolle, a de grands projets de développement, l’école privée GEMS, à Étoy, doit cesser ses activités. Selon une information du «Temps», cette mauvaise nouvelle a été annoncée dans un courrier envoyé jeudi par la direction aux parents d’élèves. Les ambitieux objectifs de la filiale suisse du groupe international GEMS Education n’ont pas été atteints.

L'école devait accueillir 2000 élèves

Lors de son ouverture en 2013, la GEMS World Academy d’Étoy, voyait grand, très grand. Son responsable marketing pour l’Europe, Robert Curtis, avait annoncé l’inscription de 400 élèves dès la première année, et assurait que ce nombre passerait rapidement à 900. Dans un deuxième temps, il était prévu que le site s’agrandirait encore pour accueillir 2000 élèves. Selon «Le Temps», en 2019, l’école ne comptait que 340 élèves.

«On était au courant de rumeurs depuis plusieurs semaines, déclare Baptiste Müller, secrétaire général de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), dont GEMS ne fait pas partie. Cela fait des années qu’elle a de la peine à remplir ses effectifs. Pour les professionnels de la branche, le projet, né d’une analyse trop optimiste du marché, a toujours paru très ambitieux. D’autant plus que les enveloppes budgétaires des sociétés internationales ont été réduites. Avant, elles prenaient en charge une grande partie des écolages. Ce n’est souvent plus autant le cas.»

«Pour les professionnels de la branche, le projet, né d’une analyse trop optimiste du marché, a toujours paru très ambitieux»

Baptiste Müller ne remet pas en doute la qualité des prestations proposées par GEMS, mais pense qu’elle n’a pas su se démarquer de la concurrence. «C’est un cas particulier. L’enseignement privé se porte globalement bien», précise-t-il. A-t-elle souffert de son emplacement, entre l’autoroute et le rail? On le dit. Le syndic d’Étoy, José Manuel Fernandez, informé par la presse, regrette cette fermeture, surtout pour les collaborateurs et les élèves. (24 heures)