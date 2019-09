L’Exécutif lève le voile sur le parking souterrain du Parc des Sports

Parc des Sports

Un poumon vert et sportif

Avec ce projet emblématique de parking souterrain, c’est une nouvelle pièce du puzzle du site du Parc des Sports qui prend forme. La Municipalité a en effet déjà déposé deux préavis d’ampleur avant les vacances, lesquels sont appelés à donner un nouveau visage à cet endroit d’exception jusqu’ici dévolu en trop grande partie au seul stationnement.



L’un propose la réalisation du Centre aquatique régional, l’autre – un crédit d’étude de 2,9 millions – la réorganisation du site, comprenant notamment le renouvellement des infrastructures sportives et souterraines, les aménagements paysagers et la réorganisation des cheminements.La Commune projette également la création d’une nouvelle plage dans le secteur et le réaménagement des rives du lac, de la Morges et de son embouchure.