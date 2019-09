L’Hôpital reçoit un buste vietnamien à la mémoire d’un grand Morgien

Plus de 9000 kilomètres: telle est la distance qu’a parcourue le buste du Dr Alexandre Yersin pour rentrer «à la maison». Une sculpture réalisée par un artiste vietnamien et offerte par l’Institut Pasteur du Laos à l’Hôpital de Morges le 11 septembre afin d’honorer la mémoire de ce natif d’Aubonne qui a passé la majeure partie de son existence en Indochine française.

L’occasion pour le Dr Paul Brey, directeur de l’Institut Pasteur du Laos, de rendre hommage au médecin et de souligner l’influence que sa région natale a eue sur sa vie: «Lors d’une visite à Hanoï en 2008, Pascal Couchepin, alors président de la Confédération, a prononcé en faisant allusion à Alexandre Yersin des paroles qui m’ont marqué. Il a dit: «La Suisse qui se fait honneur à donner à la France ses grands hommes.» Il est vrai que les pays avec une forte immigration comme la France oublient souvent l’importance des origines et le passé de leurs nouveaux citoyens naturalisés. Mais ces origines étrangères, ces vingt premières années de leur existence sont les années de formation. Et elles jouent bien évidemment un rôle prépondérant dans l’avenir de ces individus. Certainement, l’identité vaudoise de Yersin lui a permis de devenir ce qu’il est devenu.»

Ce qu’il est devenu? Médecin, microbiologiste, explorateur, marin, entrepreneur, ethnologue… Alexandre Yersin était un homme aux multiples casquettes. Né en 1863, il passe son enfance à Morges, avant de devenir médecin à Paris, où il rejoint l’Institut Pasteur. Pris de l’envie de voyager, il est engagé par la Compagnie des messageries maritimes et rallie Saigon (actuellement Hô Chi Minh-Ville) en octobre 1890. Il parcourt l’Indochine à cheval, à pied et mène des expéditions à travers la jungle, avant de découvrir la baie de Nha Trang (Vietnam actuel).

C’est en 1894 qu’il découvre le bacille de la peste à Hongkong. À la suite de cela, il développe la préparation du premier sérum antipesteux. En 1895, il crée le deuxième Institut Pasteur d’Indochine, dans lequel il soignera gratuitement les habitants. Dès 1898, il s’intéresse à la culture de l’hévéa (arbre à caoutchouc), qu’il introduit dans la région. Puis il fournit les frères Michelin, ce qui lui permet de financer ses recherches médicales. Il fonde ensuite l’École de médecine de Hanoï en 1902, dont il est premier directeur.

Décédé en 1943 à Nha Trang, il y est encore «religieusement» vénéré aujourd’hui. Reconnu comme un bienfaiteur, il a été nommé citoyen d’honneur du Vietnam à titre posthume en 2014. C’est désormais dans l’esprit de sa région natale qu’Alexandre Yersin doit retrouver la place qu’il mérite, comme souligné par le syndic de Morges, Vincent Jaques.