La brocante, une passion dévorante et durable

«Souvent, une telle passion vous vient des parents. Moi, c’est ma fille qui m’a fait tomber dedans.» Jacques Dufour n’était pas du tout prédestiné au commerce d’objets usagés. Après une carrière de coureur cycliste amateur élite, le Lausannois travaille comme représentant. Mais un jour, alors que sa fille vend ses jouets au secteur puces de la Brocante du Bourg, à Moudon, il commence à chiner, comme ça, l’air de rien. Il est piqué.

Aujourd’hui, il passe ses vacances à la recherche de l’objet insolite dans toute l’Europe et il organise les brocantes de Lutry et de Nyon. «Ce qui m’a attiré dès le départ, c’est de découvrir des meubles dans leur jus, comme on dit dans le métier. C’est-à-dire dans l’état où ils ont été trouvés. C’est le design qui me touche. Ensuite je les recycle, parfois je les transforme. Petit à petit, j’ai changé tous les meubles de mon appartement, y compris le lit et les luminaires. Tout était du «made in Dufour». Puis j’ai fait la même chose dans mon chalet en Haute-Savoie. Et quand je n’ai plus eu assez de place pour mes nouvelles trouvailles, j’ai dû vendre.»

Se lever tôt pour la perle rare

C’est ainsi que Jacques Dufour est passé de simple chineur à revendeur. Il a tenu son premier stand à Cully. Depuis, le temps consacré à cette activité de chiner, acheter, rénover, transformer, exposer et vendre n’a cessé d’augmenter. «Je fais partie des gens qui se lèvent tôt le matin pour être au cul des camions, quand les brocanteurs déchargent leur matériel et s’installent. C’est comme ça qu’on a l’occasion de faire la découverte qui flashe.»

Devenu fanatique, Jacques Dufour ne peut plus se contenter de faire le tour des brocantes de Suisse romande. Il part en voyage dans toute l’Europe et consacre même ses vacances à aller dénicher la perle rare. Ce n’est pas tout. Quand son oncle François décide de remettre l’organisation de la Brocante de Lutry en 2015, il se porte candidat. Puis, deux ans plus tard, c’est Marina Delley-Paltani qui lui demande de reprendre les rênes de la Brocante de Rive, à Nyon, avec l’Association pour l’animation du quartier de Rive.

Septante brocanteurs

«Mme Paltani avait décidé d’arrêter après la 40e édition, en 2016. Mais, comme à Lutry, personne ne voulait reprendre. Ce rendez-vous a pourtant une excellente réputation. Si la météo est favorable, nous attendons entre 10'000 et 15'000 personnes durant le week-end.» Cette brocante, située sur les quais et le long de la rue de Rive, accueille une septantaine de stands sur plus de un kilomètre. Elle a lieu chaque année, alors que le Marché aux puces de Nyon, aussi très populaire, se tient tous les derniers dimanches du mois, sauf en août. Jacques Dufour rappelle qu’il ne faut pas confondre les deux. «Les puces, cela s’apparente à un vide-greniers, où l’on trouve de tout, des habits, de l’électronique… Alors qu’une brocante propose des objets d’une certaine qualité, qui ont au moins 30 ans d’âge.»

Dans un monde où l’on surproduit des objets vendus à des prix défiant toute concurrence, ces brocantes ont-elles un avenir? Jacques Dufour le croit: «Il est vrai que les meubles anciens, classiques ou traditionnels, comme la vieille armoire vaudoise, n’ont plus la cote. Mais aujourd’hui, les gens sont sensibles au problème de la surconsommation et sont favorables au recyclage et, mieux, au recyclage de qualité.»

Brocante de Rive, samedi 24 août 9h-20h et dimanche 9h-18h