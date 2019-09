La chasse au plus bel épouvantail est ouverte

À Denens, village de quelque 800 âmes situé au-dessus de Morges, on se targue d’être la capitale mondiale de l’épouvantail. Mais à chaque fête du même nom, la possibilité de s’approprier un peu de l’imaginaire de la créature des champs devient universelle. La 6e édition ne fera pas exception, puisque le traditionnel concours vient d’être lancé en vue de 2020. «N’importe qui peut s’essayer à la création d’un épouvantail. Il doit simplement respecter des contraintes de taille et de solidité, prévient la responsable de la communication de la fête, Sonia Monaci. On espère recevoir entre 150 et 200 inscriptions.»

Le jeu en vaut la chandelle. Les récompenses se montent à plus de 20'000 francs en espèces et sont attribuées dans trois catégories: Prix du public, Prix du jury et Prix des écoles. Durant le festival, les œuvres sont exposées dans un circuit et contemplées par 15'000 visiteurs.

Vingt jours de mise en place

Née de l’impulsion des vignerons de Denens en 1995, la Fête de l’épouvantail vise à réunir les gens pendant neuf jours autour d’animations festives, dont le concours est assurément l’événement phare. On s’en doute, l’organisation d’un tel raout n’est pas une mince affaire pour la société qui le chapeaute. «Avec le montage et le démontage, l’événement dure trois semaines et demande 200 bénévoles. Mais ça vaut amplement la peine, car le temps de quelques jours, Denens s’arrête et vit autour de ce rassemblement, s’enthousiasme Sonia Monaci. Dans le village, les habitants se réjouissent de cette fête. Certains prennent même leurs vacances pour pouvoir s’y investir!»

En se penchant sur le calendrier 2020, on note que deux événements quasi homonymes – la Fête de l’épouvantail et la Nuit de l’épouvantail – ont lieu. Mais le second ne fait qu’un court passage à Denens. Un cortège part du village pour terminer sa course à Morges, où l’on couronne le roi des vignerons de la région et boute le feu à un épouvantail.