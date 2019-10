La culture reprise en main par des drôles de dames

Après dix ans de bons et loyaux services, la Commission culturelle de Saint-Prex, placée sous l’égide communale, a jeté l’éponge en début d’année, faute de combattants. Tenant à ces trois à quatre soirées spéciales organisées dans le joli cadre de la salle du Vieux-Moulin, la Municipalité a semble-t-il trouvé sa perle rare mais aussi un nouveau fonctionnement, passant d’une «culture étatique» à un rôle de facilitatrice en soutien des initiatives de la population.

Bien connue des habitants pour son activisme dans les sociétés locales, c’est Concetta Pino qui est sortie du bois, elle qui préside désormais la toute nouvelle Association St-Prex Passion Culture et un comité très féminin où l’on retrouve Sylviane Hautle-Pittet et Francine Rochat, l’âme du festival DécouvRire. «J’avais cette envie en moi depuis longtemps et l’opportunité s’est présentée au bon moment», se réjouit la présidente, qui fourmille de projets depuis plusieurs semaines. «Nous avons la chance énorme de pouvoir proposer pour notre première – le 2 novembre à 21h – un concert de Michael Jones, l’ancien acolyte de Jean-Jacques Goldman, mais pas seulement. Il s’est produit comme guitariste avec Céline Dion ou Phil Collins et a vendu plus de cinq millions de disques. Il a accepté tout de suite de jouer dans un village: c’est incroyable!»

Mais le contre-la-montre va très vite pour la nouvelle organisatrice, qui a longtemps été active dans l’événementiel au sein du secteur automobile sur le plan professionnel et que l’on croise régulièrement comme cheffe de salle au Théâtre de Beausobre. «J’aime ce milieu et je souhaitais pouvoir m’y impliquer davantage, en amenant ma patte personnelle. C’est ce que je me réjouis de faire ici, même si je découvre tout ce qu’il y a à faire pour être prête le jour J, tous les détails à régler. C’est un stress très positif, dans un environnement passionnant.»