La dernière rime du poète helléniste

Ses longs cheveux blancs ne virevoltent plus au vent. Jean-Samuel Curtet est décédé jeudi soir, à l’âge de 86 ans, dans un établissement où il était hospitalisé depuis quelques mois. Né à Agiez sur Orbe, cet homme d’une grande finesse s’est fait un nom comme écrivain, poète et dramaturge, tout en enseignant le grec au Collège et au Gymnase de Nyon, où il a vécu. «Il avait une qualité littéraire hors du commun», se rappelle son ami Édouard Garo, qui a mis en musique plusieurs textes de Jean-Samuel Curtet. Ensemble, ils ont notamment monté l’opéra «Agamemnon», d’après Eschyle, dans le hall du Collège de Nyon.

Si la culture hellénique était une passion dévorante qu’il aimait partager en emmenant ses amis à la découverte de sites méconnus en Grèce, il arrivait à s’en extraire. Il a ainsi participé à la rédaction de plusieurs revues satiriques.

La Municipalité de Nyon lui a rendu hommage vendredi dans un communiqué: «Professeur exceptionnel, il aura marqué durablement de très nombreux collégiens et gymnasiens en leur transmettant, notamment, sa passion pour le grec, le latin, la mythologie ou encore la littérature.» Elle lui avait aussi remis son Mérite artistique en 2013 pour sa contribution au rayonnement de la ville. R.E.