La Fête de la musique se jouera sur deux jours à Nyon

La Ville a beau lui avoir diminué ses subventions de 5% comme à l’ensemble des sociétés culturelles et sportives, la Fête de la musique voit plus grand. Elle aura lieu, de manière inédite, sur deux jours cette année. Une nouveauté qui s’explique par le calendrier. La manifestation gratuite a l’habitude de se dérouler le samedi le plus proche du début de l’été, date officielle de la fête. Or, cette année, le 21 juin est un vendredi. L’association organisatrice a donc décidé d’ouvrir les festivités ce soir-là de manière festive sur la place du Château avec un grand bal musette. «L’idée est de recréer un bal dans la tradition des années 1920-1930 et que les gens participent activement, à l’inverse d’un concert où ils restent plus passifs», explique l’artiste Nadine Mayoraz.

À noter que le collectif nyonnais Hapax sera aussi de la partie le vendredi soir en animant l’Esplanade des Marronniers.

Le samedi sera plus conventionnel, avec onze scènes dispersées dans la ville. «Notre programmation privilégie les jeunes musiciens et les premières scènes», insiste la présidente de l’association de la Fête de la musique, Chloé Besse.

Il y en aura pour tous les goûts. Le Musée du Léman accueillera même des ateliers d’initiation pour les enfants toute la journée. Les élèves du Conservatoire se produiront sur la place du Midi, alors que le Temple offrira des concerts plus intimistes de 11 à 16 heures. Le clou de la fête aura pour théâtre la grande tente de Rive-Est, avec des groupes plus connus. L’endroit sera complètement redécoré pour lui donner une ambiance accueillante en relation avec l’idée de fête.

Affiche complète sur nyonmusique.ch (24 heures)