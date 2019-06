La Fleur du Lac sera rasée puis reconstruite

Avec le temps, La Fleur du Lac s’était fanée. Construit en 1955, l’hôtel-restaurant – idéalement situé au bord du lac – avait donc bien besoin d’un coup de jeune. Et les choses ne seront pas faites à moitié: l’établissement sera intégralement rasé pour faire place à un complexe flambant neuf. «Quand on a repris La Fleur du Lac il y a trois ans, nous savions qu’un projet allait voir le jour tôt ou tard, précise Karen Ymar, gérante des lieux et représentante des propriétaires. Nous avons ainsi fait de petites rénovations pour maintenir à flot l’établissement et conserver les 4 étoiles. Mais les chambres notamment avaient besoin de beaucoup plus qu’un rafraîchissement.»

Le 20 décembre, une page s’apprête donc à se tourner. «Le personnel et nos clients ont été avertis de la fermeture. Mais pour assurer la transition et faire perdurer le nom de l’établissement durant les travaux, il est prévu de reprendre un restaurant dans la région pour assurer la transition.»

Le bâtiment sera donc vidé en début d’année prochaine, puis rangé au rayon des souvenirs dès le mois d’avril. Pour le remplacer, les propriétaires sont ambitieux et comptent au moins doubler le nombre de chambres, actuellement de 30. «Il y aura une montée en gamme, avec une piscine intérieure, un spa ou une salle de sport», explique la gérante. Le tout sera complété par un parking souterrain de 120 à 130 places pour un coût global situé entre 20 et 30 millions.

«Ce nouvel établissement offrira de plus grands espaces pour les réceptions, explique Karen Ymar. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas organiser un mariage pour plus de 100 personnes.» (24 heures)