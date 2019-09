La gare de triage de Denges fait toujours grand bruit

Un demi-siècle que ça dure. Un demi-siècle que les habitants de Lonay, de Préverenges, de Denges et d’Échandens se plaignent des nuisances sonores causées par la gare de triage. En fouillant les archives, on constate que le 25 juin 1971 déjà, soit quelques semaines après la mise en service totale des installations, des conseillers communaux préverengeois prient leur Municipalité d’entrer de toute urgence en contact avec les CFF afin que des mesures soient prises pour diminuer le bruit «infernal» engendré par les manœuvres qui s’effectuent principalement la nuit. À l’époque, la création d’un rideau d’arbres est évoquée.

Wagon de mesures

Près de cinquante ans plus tard, les quatre villages demandent toujours la même chose: que les CFF agissent pour améliorer la situation. Pourtant, la principale entreprise ferroviaire de Suisse n’est pas restée les bras croisés durant toutes ces années puisqu’un wagon de mesures ont été prises. De nouvelles semelles de freins ont notamment été installées, des parois antibruit construites, 600 fenêtres antibruit financées dans des habitations, des appareils anticrissement posés sur la boucle de contournement et les employés de la gare de triage sont régulièrement sensibilisés lors de formations.

«L’ensemble des mesures permettent de respecter les normes antibruit édictées par l’Office fédéral des transports, et vont au-delà de celles-ci», indique le porte-parole des Chemins de fer fédéraux Jean-Philippe Schmidt, tout en rappelant que le transport de marchandises par train contribue au respect de l’environnement: «Rien qu’entre Lausanne et Genève cela fait éviter chaque année la circulation de près de 150 000 camions sur l’autoroute, elle-même source de bruit.»

«Bien sûr que les CFF ont tenté de résoudre le problème, rétorque le syndic de Lonay, Philippe Guillemin. Mais malgré toutes les actions réalisées, rien n’a vraiment changé. On nous a expliqué que les normes étaient respectées. Mais comme pour toutes les mesures de bruit, on fait une moyenne et on écarte les extrêmes. Et ce sont justement ces pointes qui rendent la situation invivable. Il suffit qu’un train fasse du bruit en empruntant à 3 h du matin la fameuse boucle permettant de partir en direction de Lausanne pour que tout le monde soit réveillé.»

À Echandens, où 250 mètres de parois antibruit ont récemment été posées, le son de cloche est le même. «La réalité est que les nuisances existent encore, affirme le syndic, Jerome De Benedictis. Peut-être que les décibels ont quelque peu diminué avec les nouvelles installations, mais c’est toujours un enfer.»

«On est mené en bateau»

On semble donc aujourd’hui être dans l’impasse, avec d’un côté les représentants des communes qui disent vivre un calvaire, et de l’autre les CFF qui estiment respecter les normes en matière de bruit. Malgré les différends, les discussions entre les parties vont se poursuivre cet automne sous le regard des autorités cantonales, la Direction générale de la mobilité et des routes jouant depuis plusieurs mois les bons offices dans ce dossier.

Le syndic de Lonay a néanmoins peu d’espoir que les choses s’améliorent: «On est mené en bateau par une équipe qui n’a pas de solutions ou estime qu’elles ne sont pas envisageables. Car des possibilités existent. Il suffirait par exemple de couvrir la boucle problématique, mais les CFF estiment que c’est hors de prix. Je trouve cela lamentable. Il en va du confort des gens habitant la région.»