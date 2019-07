Quel vin servir en carafe? Se conserve-t-il mieux en bouteille ou en cubi? À quelle température faut-il boire son verre de chasselas? Quelles sont nos papilles qui s’agitent quand nous dégustons un délicieux nectar?

À toutes ces questions, la Haute École de viticulture et œnologie de Changins entend apporter des arguments scientifiques. Elle organise une série de conférences gratuites, ludiques et faciles d’accès dans ce but. À chaque fois, ses professeurs et chercheurs vulgariseront pour le grand public leurs travaux en une vingtaine de minutes. Ils axeront leur présentation sur des exemples concrets.

L’idée est née il y a près d’une année quand Pascale Deneulin. enseignante en analyse sensorielle, a remporté le concours suisse de «Ma thèse en 180 secondes». Elle y expliquait en un temps record le concept difficile de la minéralité. Changins a alors eu l’idée de mettre sur pied des Apéros Vino Sciences pour rendre accessibles à tous les recherches menées dans ses locaux. «Nous peinons parfois à sortir de notre tour d’ivoire, reconnaît Denise Cugini, responsable de la communication. Ici, ce sera l’occasion de parler de nos travaux directement avec le grand public.»

Et le concept fonctionne. Avant même la publication d’un communiqué de presse, près de 80 amateurs se sont déjà inscrits sur le site de l’école.

La première série de conférences comptera trois rendez-vous d’ici à la fin de l’année, la première étant fixée le 2 septembre sur le thème «service du vin, tout un art». Les suivantes s’intéresseront à la viticulture durable et à l’art de la dégustation. Au terme des présentations, tout le monde se retrouvera autour d’un apéro, comme c’est de coutume à Changins.

Selon toute vraisemblance, l’expérience sera reconduite dans les années à venir.