La Semaine du soir met le port de Rolle en ébullition

Le port de Rolle a pris des allures de kermesse. Il fourmille tous les jours en fin d’après-midi de navigateurs qui disputent l’une des plus populaires Semaine du soir du Léman, avec celles de Founex et de Pully. Cette série de régates attire un large public sur la jetée et au restaurant de la Société nautique de Rolle, organisatrice de l’événement.

«Il y a toujours une ambiance du tonnerre, et aucun Rollois ne veut manquer ça», insiste la municipale Monique Choulat Pugnale entre deux salutations à des spectateurs, verre de blanc à la main. Au bout de l’estacade du port, une buvette a été montée et un vigneron abreuve les spectateurs impatients de voir la course débuter. Au large, près de 50 bateaux attendent le coup de canon qui les libérera.

Convivialité appréciée

«À la Semaine du soir à Rolle, les régates sont très sérieuses et la fête qui suit l’est aussi», note Sigi Adamer, un ancien président de la Société nautique rolloise. Ce n’est en tout cas pour le prize money que les navigateurs participent. Le gagnant reçoit un magnum de vin de Gilly. Qu’importe, certains viennent de loin. Si la grande majorité des bateaux est basée entre Genève et Lausanne, quelques exceptions existent. Pierre Duret est l’une d’elles. Pour la deuxième année de suite, il a fait le voyage en famille depuis Paris avec son voilier qui mouille habituellement sur la Seine. «Nous apprécions beaucoup le lieu, où nous retrouvons des gens qui sont devenus des amis. Nous passons donc quelques jours à Rolle avant de rejoindre Évian, où se dispute une autre Semaine du soir.»

Le succès de la manifestation tient à plusieurs raisons, à entendre les navigateurs, les spectateurs et les organisateurs. Tous reconnaissent l’atmosphère conviviale de l’événement, avec ses animations sur les quais comme le concert d’après-régate et la paella servie à la Nautique. «Nous sommes l’antithèse de la Nautique de Genève, souligne le président, Olivier Filliettaz. Nous organisons une fête ouverte au grand public. C’est un état d’esprit qui est important pour nous.»

Les femmes se défendent

La formule populaire est valable aussi sur le lac, où les juniors côtoient des navigateurs expérimentés. Parmi les concurrents, le bateau Rominet est facilement reconnaissable avec son équipage habillé en rose. Sa propriétaire, la Rolloise Virginia Williams, participe à sa première régate derrière la barre. À bord, elle est entourée de femmes. «Mon mot d’ordre est de faire au mieux, de garder la plus grande sécurité et surtout de s’amuser, prévient-elle avec un bel accent anglais. Et nous nous amusons.» En constante progression, le voilier finit dans le bas du classement mais mise beaucoup sur le dernier rendez-vous de la Semaine: samedi après-midi, la régate des dames imposera une femme à la barre sur chaque bateau. «Là, on aura une chance d’être plus haut au classement», assure l’apprentie navigatrice.

Si le succès est indéniable par rapport aux autres manifestations similaires, il a été plus grand encore à une autre période. «Il y a eu jusqu’à 130 bateaux», raconte Alain Haldimann, qui a participé plusieurs années à la Semaine de Rolle. Aujourd’hui spectateur attentif, il se rappelle des dérives des premières éditions, il y a une quarantaine d’années. «Quand il n’y avait pas de vent, les navigateurs allaient prendre l’apéro et mangeaient, puis prenaient le large une fois les conditions meilleures. La régate pouvait débuter à 22h. Il y a eu des collisions. Depuis, les organisateurs sont revenus en arrière pour de justes raisons de sécurité.»

Il y a toutefois des hommes qui finissent toujours à l’eau. On raconte qu’aux petites heures du matin, emportés par l’esprit de la fête, les marins aiment jeter amicalement dans l’eau le président de la Société nautique.