La Suisse à travers l’œil du cinéma international

Le point commun entre Alfred Hitchcock, Luchino Visconti et Luis Buñuel? Ces trois réalisateurs sont venus tourner en Suisse au cours de leur carrière. Et ils sont loin d’être des cas isolés, comme le démontre Cornelius Schregle dans l’ouvrage «Backdrop Switzerland», paru en 2016 et qui fait actuellement l’objet d’une exposition éponyme à Morges. Pour réaliser ce livre de 450 pages illustrées, le commissaire d’exposition s’est penché sur près de 700 films internationaux qui utilisent nos contrées comme décor.

Après avoir fait ses preuves à Locarno, à Gstaad et à Rome, «Back­drop Switzerland» se montre sous une forme inédite à l’Expo Fondation Bolle et au Musée Forel à Morges. Articulée entre un «côté lac» et un «côté montagnes», l’exposition met en valeur le travail colossal entrepris par Cornelius Schregle, épaulé par les conservateurs Salvatore Gervasi et Yvan Schwab. «Ils sont vraiment formidables et ont beaucoup d’expérience, je n’avais rien à leur apprendre, se réjouit le chercheur. Vu que les deux institutions avaient déjà fait des expositions sur des stars de la région, «Backdrop Switzerland» s’inscrivait tout à fait dans ce cycle.»

Navigation à travers le temps

Sur les deux sites, des affiches, objets collectors ou photographies de tournage s’entremêlent et nous font naviguer à travers près d’un siècle de cinéma. Les nombreuses notices rédigées pour l’occasion racontent également des histoires peu connues, comme celle du portrait à l’huile de la Vaudoise Monique Panchod, l’amour de jeunesse de Ian Fleming, le créateur de James Bond. Ce dernier est d’ailleurs mis à l’honneur à l’Expo Fondation Bolle, tandis que Heidi (figure helvétique par excellence) est la petite privilégiée du Musée Forel.

Au fil du parcours, la Suisse se laisse découvrir au moins autant que les films sélectionnés. Pourtant, tous n’ont pas nécessairement été tournés en décors naturels. D’où l’appellation backdrop, traduisible par «toile de fond». C’est avec le recul de cinéastes étrangers que l’on appréhende notre pays, dans une version souvent sublimée. «C’est une sorte d’image d’Épinal, précise Cornelius Schregle. En tant que Suisse, on voit ça comme un compliment, car ils mettent ce qu’il y a de plus beau en avant.»

«La force de l’exposition, c’est qu’elle n’est pas monotype et que plusieurs thèmes sont brassés sur une longue période, avance Yvan Schwab. Ce sont des sujets qui touchent le grand public.» Outre les apports de Cornelius Schregle – qui a rassemblé à lui seul plus de 8000 images – et les pièces acquises par les deux conservateurs, l’exposition a également reçu l’aide de la Cinémathèque suisse, qui lui a notamment fourni un set de tournage vintage, mis en valeur dans l’une des salles du Musée Forel.