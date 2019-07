Le BAM rétro veut retaper une automotrice de 1943

Il fait partie intégrante du patrimoine régional. Le BAM rétro est depuis plusieurs années devenu un outil incontournable de l’offre touristique de la région morgienne. En effet, ce train d’époque accueille toute l’année bon nombre de touristes qui, entre la voiture-bar de 1895 et la voiture-restaurant de 1925, profitent pleinement de découvrir les paysages et les spécialités gustatives de la région dans un cadre original et authentique.

Entre brunch, fondue, repas ou dégustation de vin, «BAM, La Voie des Sens» fait un carton plein avec ses activités. «Mais pour maintenir notre équilibre économique, il nous faut encore étoffer la palette d’offres, explique François Gatabin, directeur des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), membre de «BAM, La Voie des Sens». Pour ce faire, nous possédons une automotrice électrique qui date de 1943 que nous souhaitons transformer afin d’offrir un espace d’accueil supplémentaire.»

Une structure modulable

Utilisée jusqu’en 1970 pour transporter des voyageurs, l’automotrice n’a jamais retrouvé son style d’origine. «Il y a des sièges en tissu vert d’il y a quarante ans, ça n’est pas très attrayant, poursuit le directeur des MBC. D’autant plus que l’aménagement ne permet pas de recevoir des visiteurs de manière optimale.» Ainsi, l’association a décidé de lancer un financement participatif dans le but de transformer l’automotrice et ainsi de doubler la capacité d’accueil du train.

L’espace serait une structure modulable qui permettrait de recevoir des séminaires professionnels, des anniversaires, des rencontres littéraires et bien plus encore. «Une subvention cantonale nous accorde près de 50% du budget global, pour le reste, nous comptons sur la générosité de tous ceux qui tiennent à ce magnifique train rétro et à l’histoire de notre région», conclut François Gatabin (24 heures)