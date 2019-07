Le chantier naval de Mies va faire sa mue

Une page s’est tournée le 28 juin au chantier naval de Mies. Maître des lieux depuis plus de 40 ans, Jean-Paul Sartorio, celui qui a restauré La Vaudoise et tant d’autres bateaux du patrimoine naval lémanique, a remis les clefs de son antre aux autorités locales lors d’une verrée offerte en son honneur. Alors que ses archives (plans, photos, gabarits) seront déposées au Musée du Léman de Nyon, qui a encore acquis deux de ses bateaux, un canot à voile et un racer trois points, le vieux hangar qui abrite le chantier naval, édifié en 1905, sera reconstruit par la Commune.

Cette dernière, propriétaire des murs, a racheté le fonds de commerce pour créer à cet endroit un pôle nautique en lien avec le réaménagement des rives et l’extension du port de Mies-Tannay. Elle a confié à son technicien communal les plans du nouveau bâtiment, dont l’enquête publique arrive bientôt à échéance. «Le volume sera un poil plus grand, avec 1200 m2 de surface de plancher. Mais nous avons pu garder la forme et la charpente, en bon état, la dalle de l’étage et la structure porteuse, toutes en bois», explique son auteur, Sylvain Evrard, qui rêve de laisser les façades extérieures en bois naturel, qui deviendraient grises avec la patine du temps.

S’il n’y a pas d’oppositions, le chantier pourrait démarrer immédiatement, le Conseil communal ayant accordé ce printemps un crédit de 2,4 millions de francs pour ce projet, qui respecte l’ancien tout en offrant aux futurs occupants un bel outil de travail.

Le futur pôle nautique sera géré par un pool de cinq professionnels proposant chantier naval, magasin d’accastillage, formation, location d’engins flottants, camps nautiques, etc. (24 heures)