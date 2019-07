Le château ouvre ses salles aux arts visuels dans le cadre du 700e de Rolle

Après l’architecture en avril, la sculpture en mai et la musique en juin, le 700e anniversaire de la Ville de Rolle fait la part belle aux arts visuels durant le mois de juillet. Plusieurs salles du château sont mises à disposition pour montrer les œuvres d’artistes rollois et régionaux. En parallèle, des affiches du 700e créées par les écoles primaires de Rolle sont exposées dans la cour du château, et l’Office du tourisme accueille la riche collection privée de Bernard Rosset intitulée «Rolle, la Perle du Léman à l’âge d’or de la carte postale (1895-1915)».

En ce moment, c’est le peintre Charles Vaudroz, un Rollois pure souche, qui tient le haut de l’affiche. La Commune lui a réservé une place d’honneur à la salle des Chevaliers pour ses 80 ans. Cet amoureux de la nature, des paysages de La Côte et des belles lumières se sent un peu chez lui dans ce château. «J’y ai suivi l’école quand j’étais gamin. Plus tard, en tant que plâtrier-peintre, j’ai eu l’occasion d’y faire des rénovations, et quand le club des jeunes a brûlé, je faisais partie des pompiers qui sont venus éteindre le feu. Aujourd’hui, me voilà en train d’y exposer mes peintures.»

À quelques pas de là, sous les arcades, deux salles ont été consacrées à des sculpteurs. C’est Monik Faucherre, organisatrice d’expositions, qui a réuni ces artistes. «J’ai choisi d’avoir une grande diversité de styles, pour que cela reste très vivant pour le public.» Opération réussie. On y découvre des œuvres de toutes sortes, parfois surprenantes, réalisées dans des matières très différentes.

Du 24 juillet au 4 août, une vingtaine de peintres accrocheront leurs toiles aux murs de trois majestueuses salles du château. Un vernissage ouvert au public aura lieu le jeudi 25 de 17h à 20h. À 19 heures, les invités pourront assister aux lectures de textes poétiques de Ricardo Milpa, accompagnées musicalement au hang par Gérald Clerc, sur les voix de Corinne Menthonnex et Arlette Martinez de Tejada.