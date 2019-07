Le cinéma prend l’air dans une ambiance festive

Des avant-premières, des films cultes, des dessins animés ou encore des documentaires: la programmation du Morges Open Air – qui se déroulera à nouveau dans la cour du château – devrait contenter tous les publics. «Par rapport à l’année dernière, j’ai essayé d’avoir une programmation encore plus variée», explique Chahnaz Sibaï, directrice du Cinéma Odéon qui chapeaute l’événement.

Cette 4e édition présente la particularité d’avoir lieu un mois plus tôt que d’ordinaire (17 juillet au 14 août). Un choix? Pas vraiment. «Nous avons dû changer de période, le château étant déjà occupé durant nos dates de prédilection», précise la directrice. Cette modification n’est pas sans conséquence: le soleil se couchant encore tard, les projections ne débuteront pas avant 21h30. «Nous avons dû renoncer à proposer des films trop longs, pour ne pas finir les soirées au milieu de la nuit», avoue l’organisatrice.

Loin de la salle obscure traditionnelle, l’événement se veut festif. «Les gens sont en vacances et affichent un autre état d’esprit, explique Chahnaz Sibaï. Et on constate que l’Open Air est désormais très attendu. Alors que le programme se faisait désirer, l’impatience du public était perceptible.»

Brad Pitt et DiCaprio

Cette année, 28 projections sont au menu, contre 24 l’an dernier. «Du coup, notre but est de battre notre record et d’attirer quelque 3500 personnes, explique la directrice. On espère que le ciel sera avec nous et que la programmation plaira.»

Pour séduire les cinéphiles, quatre avant-premières sont annoncées. «Et l’on finira en beauté avec la projection d’un film très attendu le dernier soir, «Once Upon a Time… in Hollywood», qui réunit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Al Pacino. Même si le film fait deux heures quarante, on se devait de l’avoir à l’affiche!» conclut Chahnaz Sibaï.