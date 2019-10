Le Cercle d’échecs de Nyon avance ses pions

Cette année est particulière pour le Cercle d’échecs de Nyon. Le club, fondé en 1916, participe non seulement pour la première fois au championnat de la ligue nationale A, mais a même reçu la mission de l’organiser. «Il est vrai qu’on a une bonne réputation, car les tournois, championnats individuels ou juniors qu’on a mis sur pied ont toujours bien marché», se réjouit son président, David Lugeon. Faute de locaux adaptés, l’événement n’aura pas lieu à Nyon, mais à l’Hôtel Best Western de Chavannes-de-Bogis, le samedi 19 octobre dès 13h et le dimanche 20 dès 11h.

Le public, invité à se balader librement entre les tables, y verra les dix meilleures équipes du pays (formées de huit membres) se rencontrer pour jouer les deux derniers matches du championnat. Ici, on ne joue pas contre la montre, mais avec une stratégie d’équipe faisant qu’un match peut durer jusqu’à six heures! Le suspense sera au rendez-vous puisque trois équipes, Riehen, Genève et Lucerne, sont en tête à égalité de points. Parmi les 80 joueurs, des Grands Maîtres, comme Andreï Sokolov, finaliste contre Anatoli Karpov en 1984, qui joue pour Genève. Ou encore le Français Christian Bauer et le Suisse Yannick Pelletier, qui avancent les pions pour Zurich.

Quant au club nyonnais, seulement neuvième, il se battra pour éviter la relégation. «Contrairement à d’autres clubs, même Échallens, on n’a pas les moyens de payer des maîtres, mais ce sera une belle expérience, aussi pour nos jeunes, comme Dorian Asllani, 12 ans, champion M12, ou Romain Gemelli, 14 ans», estime le président, heureux de voir son club atteindre le sommet de ses plus de 100 ans d’existence. À noter pour les passionnés que toutes les parties seront retransmises en direct sur le site de la Fédération suisse des échecs.