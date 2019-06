Le Conseil de Rolle a refusé les comptes 2018

Les comptes 2018 de la Commune de Rolle présentent un déficit de 2,14 millions, alors que le budget prévoyait une perte de 925'000 francs. Une bonne maîtrise des charges a permis de conserver une marge d’autofinancement de 700'000 francs. La dette par habitant a passé de 6225 à 6513 francs. Rien d’alarmant.

Mais les prévisions sont très sombres. Le budget 2019 prévoit un déficit de 5 millions et une marge d’autofinancement négative de 1,6 million. La Commission des finances et la Municipalité constatent que Rolle fait partie d’une minorité de Communes victimes d’un effet de bord de la péréquation: plus elle reçoit d’argent, plus elle en perd, tellement sa facture cantonale augmente.

Dans ce contexte, mardi, le Conseil a décidé de refuser les comptes 2018, «pour manifester sa mauvaise humeur» au Canton. Le syndic, Denys Jaquet, attend une correction de cet effet de bord par le Canton. (24 heures)