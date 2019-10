Le difficile dialogue entre syndicat et commerçants à Nyon

Quelques semaines après que la sanction populaire est tombée, l’extension des horaires des commerces fait toujours débat à Nyon. Si les électeurs ont refusé le 22 septembre d’octroyer une heure d’ouverture en plus aux magasins le samedi, les traces de la campagne sont encore visibles. «Le comité référendaire a appris que des pressions sont exercées contre certains membres du personnel de vente nyonnais», s’est inquiété Sacha Vuadens lors du Conseil communal de lundi soir. Le socialiste a condamné le comportement d’un employeur envers des collaborateurs s’étant engagés contre l’extension des horaires.

«Nous avons eu connaissance de pressions mises par les deux camps, a réagi le syndic, Daniel Rossellat. Nous avons appelé chacun au calme.» Pendant la campagne, des affiches avaient été arrachées dans les commerces qui avaient pris position pour l’extension de l’horaire.

Reste que les représentants des commerces et ceux qui défendent les employés devront bientôt s’asseoir à la même table. L’objectif reste l’élaboration d’une nouvelle convention collective de travail (CCT) pour les métiers de la vente. L’incapacité à s’entendre sur ce sujet avait conduit au référendum il y a quelques mois.

La Municipalité, qui a proposé de jouer un rôle de médiateur, a rencontré la Société industrielle et commerciale et le syndicat Unia. La première souhaite analyser le scrutin avant de se lancer dans une nouvelle phase de négociation, alors que le second a exprimé son intention de reprendre le dialogue. «Nous avons proposé de le reprendre début 2020», précise le syndic, en insistant sur la volonté municipale «d’appuyer toutes les démarches en vue d’une CCT cantonale» qui permettrait d’harmoniser les pratiques entre les communes.