Le gel des zones d’activité jette un froid sur la région de Nyon

«Cela fait dix ans qu’on travaille à plusieurs Communes sur un projet de zone artisanale à la Serine, car de nombreuses entreprises ont besoin de surfaces nouvelles. Et voilà qu’il faut recommencer tout le processus!» s’est exclamée Chantal Landeiro, syndique de Le Vaud, à l’issue de la présentation par le Canton de la nouvelle stratégie régionale de gestion des zones d’activité. Un agacement partagé par de nombreux syndics du district de Nyon, lors de l’assemblée qui les réunissait jeudi dernier à Saint-George.

En effet, la région, qui a vécu une forte tertiarisation ces dernières années, est en manque de surfaces artisanales pour les entreprises du secteur secondaire. En 2016, le district de Nyon comptait 43 700 emplois, dont 6340 dans le secondaire, un nombre qui a connu depuis 2012 une progression annuelle de 1,5%. «La région est sur ce plan très dynamique, mais le prix des terrains est élevé et les réserves potentielles, qui représentent actuellement environ 40 hectares, sont faibles par rapport aux besoins», a relevé Pascale Roulet Mariani, responsable du pôle territoire à Région de Nyon. Sur 47 communes du district de Nyon, 35 ont une ou plusieurs zones d’activité, ce qui représentait en 2015 quelque 271 hectares. Environ 40% des emplois y sont localisés.

Déficit difficile à combler

Le plan directeur cantonal (PDCn) identifie certes la région nyonnaise comme sous-dimensionnée en zones d’activité. Mais combler ce déficit ne sera pas simple. Car avec la nouvelle LAT, la Confédération exige des Cantons qu’ils organisent chacun un système de gestion des zones d’activité. Chaque région du canton doit ainsi élaborer un plan directeur régional. Tant qu’il n’est pas fait, un moratoire bloque toute création de nouvelle zone. Dans le district de Nyon, la situation est encore plus complexe, car son plan directeur régional, approuvé il y a quelques années par l’ensemble des Communes, n’a jamais été avalisé par le Conseil d’État, en raison de la LAT.

Ce qui n’empêchera pas la région d’attaquer l’élaboration d’un plan directeur régional des zones d’activité sous la houlette d’un comité de pilotage formé des Communes et du Canton, Région de Nyon assurant la coordination et le groupe technique. «Car il y a urgence. Il s’agira de mettre en place pour 2020 une stratégie et un cahier des charges sur la base d’un diagnostic et d’un prospectif de croissance. Ce plan devra ensuite être approuvé par tous les Conseils pour mettre fin au moratoire», explique Frédéric Mani, chargé de la planification territoriale à Région de Nyon. «Sur le plan de la gouvernance, il faudra créer un organisme de gestion par site, qu’il soit cantonal ou régional. Car l’enjeu est de placer la bonne entreprise au bon endroit et d’optimiser la gestion du sol», note Christian Exquis, du Service du développement territorial (SDT), en rappelant que le Canton cofinance la démarche.

Surface en attente

Mais le processus prendra forcément du temps, alors que nombre d’entreprises sont en attente de s’agrandir ou de délocaliser. Elles ne pourront pas occuper des sites pourtant déjà identifiés par les Communes ou la Région, comme le Vernay, dans l’Ouest rollois, la Serine (cinq communes entre Le Vaud et Saint-George) ou L’Asse-Mondre-Vuarpillière, à Nyon. Et des Communes qui sollicitent un appui pour des projets locaux, comme Founex et Borex, devront prendre leur mal en patience.

«Et moi je fais quoi, avec ce moratoire qui nous empêche de déplacer une zone artisanale déclarée illégale mais qui est vitale pour maintenir nos entreprises locales?» ronchonnait le municipal de Saint-Cergue Paul Ménard.