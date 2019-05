Le Giron des jeunesses a fumé le calumet de la paix avec La Métairie

«On peut enfin continuer le montage le cœur léger et l’esprit libre», se réjouit Stéphane Delley, président d’organisation du 73e giron de la Fédération des jeunesses du district de Nyon. Vendredi dernier, la clinique de la Métairie a enfin signé la convention qui permet de lever toute action juridique contre la tenue de cette manifestation, qui se déroulera pour la première fois dans le chef-lieu du 26 au 30 juin.

Le groupe français propriétaire de La Métairie, qui avait refusé un vrai dialogue avec les organisateurs du giron, avait fait recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre l’autorisation délivrée par la Ville de Nyon pour tenir ce raout des jeunesses sur un champ voisin de la clinique. Cette dernière craignait les nuisances, aussi bien sonores, motorisées qu’alcoolisées de ce grand rassemblement.

«On aurait évité tout ça si on nous avait écoutés dès le début»

L’audience tenue sur place avec la Cour, le 9 avril, avait débouché sur un projet d’accord visant à prendre des mesures de surveillance aux abords de la clinique et à détourner le trafic dès minuit sur la route passant derrière le Tennis Club de Nyon. Mais La Métairie ayant réclamé des mesures supplémentaires, notamment des réductions d’horaire, il aura fallu trois versions pour arriver à un accord.

«Tout ça pour obtenir 6 heures de plus de présence d’un agent de sécurité à l’intérieur du parc de la Métairie. On aurait évité tout ça si on nous avait écoutés dès le début», constate Frédéric Borloz. Responsable des infrastructures du giron, il bosse depuis 15 jours tous les soirs et les week-ends, avec une tribu de bénévoles, au montage de cette fête placée sous le thème du Far West. Le calumet de la paix étant signé, les Braves peuvent redoubler d’ardeur pour planter tipi et saloon. (24 heures)