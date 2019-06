Le Golden, un festival à croquer

Le Golden Festival, c’est un hangar à musique, une cantine à manger et une cour à festoyer. Un petit festival familial, entièrement gratuit, organisé pour la septième fois dès ce vendredi dans une ferme perdue entre Arnex-sur-Nyon et Borex. Pas moins de huit concerts sont au programme de ces deux jours, faisant la part belle aux artistes suisses. Avec, en tête d’affiche, Henri Dès en version rock, puisque le chanteur pour enfants, 76 ans, revisitera avec Ze Grands Gamins des tubes comme «La petite Charlotte» ou «Le beau tambour». Toute la soirée du vendredi sera rock, car elle accueillera encore Spit Reckless, le groupe 100% féminin The Lawdy Mamas et un groupe d’Arnex, The Cooked Cooked Cookies.

L’ambiance champêtre est garantie dans ce festival organisé par l’Amicale du jus de pomme (il y aura cette année du cidre de golden): la salle est un hangar agricole avec bar, alors qu’à l’extérieur un char sert de petite scène à deux artistes locaux et aux spectacles de rue qui sont au menu du samedi. Cette deuxième soirée proposera un cocktail de styles avec le blues de The Two, le ska punk festif des Lausannois Huges Puppies et le reggae de Human Drop. Le groupe local de cette étape sera Rosewood the Band. Dans l’après-midi, les enfants s’amuseront avec la troupe A Ladies Cabaret, qui présentera un show de magie, de claquettes, de danse et d’autres surprises.

Golden Festival Les 14 et 15 juin, route de Crassier. www.legolden.ch (24 heures)