Le groupe féministe de Nyon se bat sur tous les fronts

Vendredi dernier, Chloé, Aurélie, Ilithyia et Chantal sont allées à la rencontre des vendeuses dans les magasins de Nyon. Ces quatre jeunes membres de Grève féministe Nyon leur ont dit qu’elles étaient solidaires avec elles dans leur lutte contre l’élargissement de leur horaire de travail. Elles en ont profité pour les informer des différentes réunions et actions du groupe pour les droits des femmes et les ont encouragées à venir faire la grève le 14 juin. Ce même jour, dans la rue, les activistes ont distribué des flyers aux passants: «Venez dimanche à la fête de soutien au bord du lac!»

Depuis sa constitution en octobre 2018, le collectif se démène pour mobiliser les Nyonnaises, pour sensibiliser la population à leurs revendications, pour bousculer les stéréotypes et lutter contre le sexisme, les inégalités et les violences dont sont victimes les femmes. Au marché, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers périphériques, lors d’événements culturels ou de manifestations, le collectif se bat sur tous les fronts.

«Si nos revendications ne sont pas entendues, nous reviendrons, et reviendrons encore»

«Et nous ne nous arrêterons pas le 14 juin. Si nos revendications ne sont pas entendues, nous reviendrons, et reviendrons encore», avertit Chloé Démétriadès, présente dès l’origine du mouvement nyonnais. L’artiste rappelle que la première réunion avait eu lieu suite à l’organisation du «Bureau des questions importantes», à l’espace de la Grenette, géré par l’Association Eeeeh!

Le bouche à oreille, une page Facebook (290 abonnés), une newsletter, un groupe WhatsApp, et un groupe Instagram ont permis de rassembler rapidement des forces vives et motivées. «Nous avons cherché à toucher des femmes de tous âges et de toutes conditions sociales et culturelles», précise Chantal Neuhaus. Cette dernière a eu l’idée de créer le «groupe déambulation», qui s’est rendu sur les places de jeu du nord de la ville, loin du centre.

«Il y a de nombreux autres combats à mener»

«Nous avons rencontré des femmes qui n’avaient jamais entendu parler de nos revendications, ou qui pensent que notre seul but est de lutter contre les inégalités salariales, alors qu’il y a de nombreux autres combats à mener», poursuit Chantal Neuhaus, ambulancière de métier.

Les deux femmes, porte-parole du jour au nom du collectif, tiennent à passer un message important: «Il s’agit de lutter contre toutes formes de discriminations.» Et en cela, les hommes doivent se sentir tout autant concernés.

En plus de l’action de vendredi auprès des vendeuses et de la distribution de flyers dans la rue, le groupe a organisé plusieurs événements depuis sa création: une réunion LGBT, une conférence sur les jouets genrés, un débat lié au film «Sans frapper», projeté dans le cadre du festival Visions du Réel, la création d’un collectif afro-féministe… Et, la semaine dernière, la conférence de l’ethno-psychologue Marie-Andrée Ciprut, auteure du livre «Le fil d’Ariane».

«Nyon est considéré comme une ville très privilégiée, mais des femmes dans des situations précaires y vivent aussi»

Grève féministe Nyon est évidemment solidaire avec le manifeste rédigé par les collectifs romands pour la grève féministe et des femmes, mais tient aussi à agir localement. «Nyon est considéré comme une ville très privilégiée, mais des femmes dans des situations précaires y vivent aussi, insiste Chloé Démétriadès. Nous réclamons d’importants changements dans notre ville. On veut être utopistes.» Ainsi, le 14 juin, le groupe remettra aux autorités politiques «un cahier des revendications nyonnaises».

La semaine précédant le jour J de la grève des femmes, le collectif a prévu de nombreux rendez-vous. Il y aura notamment un stamm de la grève organisé à l’espace d’art Eeeeh! à la place du Marché, avec des événements chaque soir et des ateliers de préparation pour les activités du 14 juin. Elles promettent également quelques actions surprises et spectaculaires. Le jour J, les militantes seront mobilisées à la gare de Nyon dès 7 h du matin, et des événements auront lieu tout au long de la journée, jusqu’à l’heure du départ à la manifestation à Lausanne. Il y aura aussi une mobilisation à 19 h à Nyon en soutien aux vendeuses. (24 heures)