Le Morges Open Air flirte avec les 4000 entrées

Mercredi soir, la directrice du Cinéma Odéon, Chahnaz Sibaï, était un peu nostalgique. Après 28 projections dans la cour du château, il était temps de tirer le rideau sur la 4e édition du Morges Open Air. Avec près de 4000 spectateurs – soit 500 de plus que l’objectif fixé – les organisateurs ne cachaient pas leur satisfaction. «C’est juste génial. On atteint pratiquement un taux de remplissage de 80%. La météo a été idyllique avec seulement trois soirées de pluie mais aucun film annulé.»

Au final, huit représentations ont affiché complet. Et bien d’autres n’étaient pas loin de faire le plein. La manifestation avait pourtant dû être avancée d’un mois dans le calendrier, le château étant occupé par la suite. «L’avantage est qu’il fait plus chaud qu’en septembre. En revanche, on est forcé de débuter plus tard en raison de la lumière, ce qui ne nous a pas permis – à une ou deux exceptions près – de proposer des films dépassant deux heures, note Chahnaz Sibaï. Nous allons devoir analyser la situation pour savoir si l’on revient aux anciennes dates ou non en 2020.»

Car forts de ce succès, les organisateurs ont bien l’intention de remettre le couvert l’an prochain. «Nous allons repartir en croisière pour voir avec nos sponsors s’ils souhaitent continuer et en trouver des nouveaux. L’argent, ça reste le nerf de la guerre, car les frais sont importants pour mettre sur pied un tel événement. D’ailleurs, malgré ce succès, nous allons réaliser une opération blanche.» Ce qui n’entrave en rien la motivation de la directrice de rééditer l’expérience.