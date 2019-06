Le nouvel EMS fait des heureux, mais ne comble pas la pénurie de lits à La Côte

L’ouverture du tout nouvel EMS Le Chêne, à Gland, inauguré vendredi en présence de la nouvelle conseillère d’État Rebecca Ruiz, aurait dû, selon la planification cantonale, détendre la pénurie que connaît la région nyonnaise. Or, il manque toujours une soixantaine de lits, malgré les 56 nouveaux du Chêne, qui affichera complet dès lundi prochain. Une situation qui tient essentiellement au retard pris par le projet d’EMS aux Tines, à Nyon, dont le chantier est bloqué depuis deux ans par des recours jusqu’au Tribunal fédéral.

Le nouvel établissement, situé au bord de la route Suisse sur un terrain communal cédé en droit de superficie, accueille donc depuis le 4 juin les résidents de l’EMS de Bellevue, à Begnins, dont le chantier de reconstruction totale doit débuter en 2020. «Cela veut dire que pendant deux ans au moins, La Côte restera en sous-dotation pour placer les aînés qui ont besoin de rejoindre une structure médico-sociale», explique Christian Crottaz, directeur de la fondation Belle Saison, qui chapeaute les EMS de Mont-sur-Rolle, Gland et Begnins.

En attendant un nouveau jeu de chaises musicales entre résidents, ceux qui ont intégré Le Chêne ont découvert un environnement conçu de manière à favoriser la sérénité et la démédicalisation des patients. Si, de l’extérieur, les façades en céramiques vernissées à dominance verte donnent un aspect un peu vieillot à l’édifice conçu par l’architecte Michaël Allimann, à l’intérieur il offre des chambres et des espaces communs lumineux, organisés autour de blocs centraux. «Nous n’avons que des chambres à un lit avec salle de bains. Seulement deux sont à deux lits, pour les urgences ou des couples», explique le directeur.

L’ensemble, d’un coût de plus de 18 millions de francs, comprend au rez la réception, la salle à manger et la cuisine, un séjour commun, des espaces thérapeutiques orientés sur le jardin, dont un lit flottant pour un massage permettant de calmer les angoisses des résidents. Les deux étages accueillent au premier l’unité de vie gériatrique et au deuxième celle de la psychiatrie de l’âge avancé. Président de la commission de construction, Jean-Claude Christen, ancien préfet, n’a pu s’empêcher de relever que sept ans de procédures administratives, dont celle des marchés publics, c’est bien long pour accoucher d’un EMS qui n’a connu aucun recours. (24 heures)