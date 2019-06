Le Parc des Sports de Morges peut enfin lancer sa révolution

Un peu à l’image de l’équipe de Suisse face au Portugal, on peut dire du Conseil communal de Morges qu’il a perdu son match contre le Canton avec panache dans le dossier du Parc des Sports. Voilà deux ans qu’il livrait un duel déséquilibré – certains diront désespéré – dans l’espoir d’attribuer 200 places supplémentaires au futur parking souterrain de ce site stratégique qui accueille les sportifs bien sûr, les baigneurs, les manifestations comme Divinum ou encore l’actuel camping.

Alors qu’ils avaient validé l’épais dossier du plan d’affectation du Parc des Sports sans y toucher une virgule en juin 2017, ce chiffre de 840 au lieu de 640 places restait le seul point de désaccord entre élus et Municipalité. Mais un point majeur, puisqu’il bloquait de facto l’entrée en vigueur du plan. Contraint d’aller négocier avec le Canton pour défendre une idée qui n’était pas la sienne, l’Exécutif n’a cependant rien obtenu en retour, ce qui aurait tenu du miracle.

En cause principalement le respect des mesures de protection de l’air, rendant impossible toute dérogation aux yeux du Canton, qui plus est à Morges, une ville qui flirte régulièrement avec les valeurs limites quand elle ne les dépasse pas. «Si nous acceptons l’option initiale, c’est uniquement par pragmatisme car nous voyons bien que toute augmentation est vouée à l’échec», analyse le conseiller PLR Jean-Hugues Busslinger, qui a défendu l’option du bras de fer dès le premier jour. «La volonté d’obtenir cette capacité supplémentaire n’a toutefois pas changé, et c’est pour cela qu’il faut immédiatement mettre en chantier le parking sous les quais pour enfin disposer d’un maillage correct du stationnement.»

Un parking sous les quais qui avait disparu des radars et que la Municipalité dit avoir déjà lancé. «La première étape qui consiste à remplir un questionnaire à l’adresse du Canton a déjà été accomplie en avril, nous sommes donc en phase sur cette question», assure Éric Züger, municipal en charge de l’Urbanisme.

Ces batailles de chiffres ont malheureusement éludé le plus important: le futur redécoupage du Parc des Sports et la mise en place des nouveaux équipements. Encore méconnu, le projet est d’une ambition sans précédent puisqu’il entend accueillir rien de moins qu’un centre aquatique de taille, moderniser l’ensemble des équipements sportifs qui sont d’un autre âge – si l’on pense rien qu’au football – et offrir beaucoup de verdure. Le sort du camping semble aussi scellé, la Municipalité souhaitant une forme d’hébergement touristique plus contemporaine à cet endroit.

Des enjeux importants qui nécessiteront de convaincre dans un cercle aux intérêts larges et très divers. De penser aussi à une excellente desserte au niveau des transports publics, certains craignant déjà le chaos si le stationnement revu à la baisse s’avère au final sous-dimensionné. (24 heures)