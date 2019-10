«Le prix des transports publics doit baisser»

Avec la santé, le coût des transports publics fait partie des préoccupations des Suisses. «Le train est devenu cher par rapport à la voiture», assurait encore en début d’année Stefan Meierhans, alias Monsieur Prix de la Confédération (voir l'infographie ci-dessous). L’attractivité des transports publics en prend un coup, alors que des investissements massifs sont consentis pour développer l’offre. La question de la baisse des tarifs se pose. Les transports publics sont financés pour plus de la moitié par les recettes des billets et des abonnements. Le reste est payé par les collectivités publiques. Autrement dit: les impôts.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Fabienne Freymond Cantone est municipale (PS) de la Culture et des Espaces verts à Nyon. Mais cela ne l’empêche pas d’imaginer des solutions originales en matière de transports publics. Plutôt que de recourir à l’impôt, elle propose de jouer avec une taxe. «Pour des raisons à la fois écologiques, économiques et sociales, le prix du billet peut et doit baisser. Nous disposons pour cela d’un outil simple et efficace: le changement du taux de la TVA applicable aux titres de transport», écrit-elle sur son blog hébergé sur le site du journal «Le Temps».

Jouer avec le taux de la TVA

Les CFF avaient déjà accepté de répercuter la réduction de 0,3% de la TVA en 2018. Après l’intervention du Surveillant des prix. Mais c’est une baisse d’une tout autre proportion que propose Fabienne Freymond Cantone: «Plutôt que de taxer les transports publics au taux plein de la TVA (7,7%), c’est celui de 2,5% destiné aux biens essentiels et d’usage journalier qu’il faut appliquer.» La Nyonnaise calcule que cette réduction du taux de la TVA permettrait une baisse de 300 millions de francs du prix des transports voyageurs au global, «soit une réduction des prix d’environ 4%». Un coût «supportable» pour la Confédération, qui a engrangé un excédent comptable pour 2018 de 2,9 milliards.

Cette solution peut être rapidement mise en place. La modification du taux de la TVA ne nécessiterait pas de votations populaires, comme le rappelle Fabienne Freymond Cantone: «La Constitution fédérale, base légale de la TVA, ne définissant pas le panier des taux réduits ou pleins.»

«Les coûts des transports publics ont plus augmenté que celui de la route»

Une proposition accueillie sans grand enthousiasme du côté de l’Union des transports publics (UTP), organisation faîtière des entreprises actives dans le secteur. «Baisser le taux de la TVA pour les titres de transport est une idée, commence Ueli Stückelberger, directeur de l’UTP, mais alors, on risque de voir les Cantons et la Confédération baisser leurs subventions pour les transports publics.»

Par rapport à d’autres pays européens, les tarifs des billets pour les adultes se situent en milieu de classement, selon UTP. Plus précisément, la faîtière estime que les tarifs des abonnements sont corrects, mais que le prix du billet individuel est cher. «Une chose est claire: il ne peut plus y avoir une hausse générale des billets pour les transports publics. Leurs coûts ont plus augmenté que celui de la route.» Le rapport 2018-2019 de l’UTP relève que, depuis les années 90, «les billets aller-retour ont été les plus touchés par les augmentations, à hauteur de 80%. La situation est différente dans le trafic routier: les coûts d’exploitation d’une voiture n’ont crû que de façon minime. Le prix du trafic individuel motorisé a même baissé depuis 2013 en comparaison avec le renchérissement.» Ueli Stückelberger ne pense pas qu’une baisse généralisée des tarifs soit une solution: «Pour nous, la piste à suivre est de proposer une plus grande gamme de produits, notamment pour les jeunes, ou de proposer un plus grand nombre d’offres.»

L’ATE pas convaincue

L’Association Transports et Environnement (ATE) n’est pas loin de penser la même chose que l’UTP. «Le problème avec une baisse générale, c’est que l’on ne connaît pas son impact sur le report modal», note Stéphanie Penher, responsable politique des transports et communication. Pour l’ATE, il faut surtout augmenter le coût de l’usage de la voiture qui fait de la «concurrence déloyale» aux transports publics.

L’ATE privilégie les propositions faites par le conseiller national Roger Nordmann (PS/VS), également reprises dans le blog de Fabienne Freymond Cantone en complément à sa proposition. Le socialiste préconise l’augmentation de la limite d’âge de l’abonnement demi-tarif de 16 à 21 ans, le retour de la Voie 7 et le développement de l’offre de billets dégriffés qui devraient aussi être disponibles en gare. «On constate que les billets dégriffés séduisent de nouveaux usagers», indique Stéphanie Penher.

À droite aussi

La gauche n’est pas la seule à se pencher sur la tarification des transports publics. Le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) avait déjà posé sur la table cette histoire de billets dégriffés en 2017. Dans une motion rejetée en juin dernier, le Valaisan demandait, notamment, que les communautés tarifaires qui se multiplient puissent bénéficier des tarifs dégriffés des CFF. «Cette offre est une bonne idée qui permet de remplir les trains quand ils sont vides, relève Philippe Nantermod. Avec une communauté tarifaire de la taille de Mobilis, cela fait tout l’arc lémanique qui est privé de ce genre d’offre.»

En revanche, le libéral-radical ne «hurle» pas avec ceux qui estiment que les transports publics sont trop chers et juge la comparaison avec le coût de voiture pas correcte, si on prend en compte l’entretien, le stationnement, etc. «Nous avons fait de gros investissements – je les ai votés – pour développer nos infrastructures de transports publics. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre, il faut admettre que se déplacer a un coût.»