Les dessinateurs sortent de leur bulle pour la maison qui les célèbre

Une place pour les dessinateurs et la der d’André Paul

Journée de fête

Samedi 1er juin, la Maison du dessin de presse a réquisitionné la place du Casino qui se trouve devant ses murs. «Elle sera envahie par près de vingt dessinateurs des médias romands, dans un air de Montmartre», se réjouit Pascal Pellegrino.



Dessin en vedette De 9h à 16h, le public pourra se faire tirer le portrait par Valott, Caro, Bénédicte et d’autres pour la somme symbolique de 25 francs. Des duels de dessinateurs et des ateliers pour les enfants sont également au menu.



Fresque Comme au début du Salon du dessin de presse, une fresque géante verra le jour avec la griffe de chaque caricaturiste. Elle marquera le souvenir des 10 ans.



L’expo du jubilé Premier artiste exposé en 2009, André Paul (disparu l’an dernier) avait repris ses crayons à l’invitation de la Maison du dessin de presse pour «boucler la boucle» avec son style inimitable. Ses «Dessins de pressoir», sur la vigne, le vin, et le terroir, seront à voir du 1er juin jusqu’au 27 octobre.